Afrique de l'Ouest: Réunion du Groupe Sahel+ - Signature d'une convention dans le domaine du textile pour les sourds-muets

Alger — Le Croissant-rouge algérien et le Groupe Sahel+ ont signé dimanche à Alger une convention de partenariat pour l'élaboration du référentiel des compétences des métiers du textile et du cuir pour la catégorie des sourds-muets en Algérie et dans la région du Sahel.

La cérémonie de signature a été organisée en marge de la réunion de haut niveau du Groupe Sahel+ qui se tient à Alger sous le slogan "L'humanité nous rassemble".

Ont pris part à cette cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benatou Ziane, la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, le président du Groupe Sahel+ et président de la Croix-rouge gambienne, Jato S. Sillah, la présidente du Croissant-rouge algérien, Ibtissem Hamlaoui, ainsi que les PDG des sociétés Getex, GACU et Innoest Company.

"Nous allons prendre en charge la formation des sourds-muets dans la région du Sahel grâce à l'implication de deux sociétés algériennes qui opèrent dans le domaine du textile", a indiqué Ibtissem Hamlaoui, ajoutant que "des accords de partenariat sont également en étude en vue de créer des petites entreprises pour la catégorie de personnes aux besoins spécifiques".