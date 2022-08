Algérie: Des délégations ministérielles arabes visitent les Musées du Moudjahid et de l'Armée

Alger — Des délégations de ministres arabes aux affaires sociales et de la femme, ont effectué dimanche une visite au Musée national du Moudjahid, au Musée central de l'Armée et à Djamaâ El Djazaïr, au terme de leur participation à la Conférence internationale sur "le militantisme de la femme algérienne: de la guerre de libération au processus d'édification".

Il s'agit des ministres en charge des Affaires sociales et de la Femme de la Mauritanie, de la Tunisie, de la Libye et de la Palestine, ainsi que la présidente de la délégation de l'Afrique du Sud qui étaient accompagnées durant cette visite par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouter Krikou et le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga.

A l'entame de leur visite, les délégations se sont rendues aux différents stands du Musée national du Moudjahid pour s'enquérir de l'histoire de la résistance populaire, du militantisme politique et de la glorieuse guerre de libération nationale de l'Algérie avant de signer le Registre d'Or du Musée.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a distingué les ministres arabes auxquelles il a décerné des médailles et des tableaux symbolisant la culture et l'histoire de l'Algérie.

Au Musée central de l'Armée, les délégations ont visité quelques stands des salles d'exposition et écouté des explications détaillées sur l'histoire de l'Algérie, notamment durant la période de la glorieuse guerre de libération.

La dernière étape de cette visite a été effectuée à Djamaâ El Djazaïr où Mesdames les ministres se sont enquises des structures de cet édifice religieux et culturel unique en son genre, en ce qu'il reflète la profondeur de l'identité algérienne, son authenticité et sa culture islamique.

Mesdames les ministres ont exprimé leur admiration pour le caractère architectural exceptionnel de Djamaâ El Djazaïr, notamment la salle de prière et le minaret de 265 m de hauteur.

Elles ont également remercié les dirigeants et le peuple algériens pour les efforts consentis en matière d'autonomisation de la femme dans divers domaines de la vie et le renforcement de sa place dans la société.