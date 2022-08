Ile Maurice: Cinéma - "Tulsi", la série préférée de certains politiciens

C'est une série que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas. Elle a bercé la jeunesse et même la prime vieillesse de milliers de Mauriciens.

C'était au début des années '90, alors que les "fim 6-zer-edmi" comme Rosa salvaje, Marimar ou Femmes de sable déchaînaient les passions et provoquaient une vague sans précédent de kari brilé lor difé, tas dan fon tempo au sein des foyers. Puis arrivait (roulement de dholak)... Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi*...

Diffusée sur la chaîne indienne Star Plus de 2000 à 2008 et chez nous sur la MBC, cette saga aussi épicée qu'un poulet tikka bahut garam masala** sera connue comme Tulsi, du nom du personnage principal, incarné par l'actrice devenue politicienne, Smriti Irani. Samedi dernier, le ministre des Tics, Deepak Balgobin, a comparé les révélations autour de l'affaire sniffing à cette série. Mercredi, le Premier ministre Pravind Jugnauth en a fait de même lors du comité régional du MSM, à Quartier-Militaire. Visiblement, nos politiciens sont des fans.

Le scénario. Ouvrons les portes de Shantiniketan, la demeure des Virani. Située à Mumbai, la série se concentre sur cette riche famille Gujarati, où les trois belles-filles - Savita, Daksha et Gayatri - contrôlent tout, au grand dam de leur généreuse belle-mère Amba, alias Baa. Savita veut marier son fils Mihir à l'arrogante Payal, mais celui-ci tombe amoureux et épouse la fille du prêtre de la famille, Tulsi. Celle-ci aura un premier fils - Gautam - avec Mihir, mais ce dernier est grièvement blessé dans un accident et tout le monde le croit mort... (musique de suspense-tabla remix).

Mihir, fort heureusement, "revit" dans les épisodes suivants. Plot twist. Il a cependant perdu la mémoire, il n'est plus "aware" - un peu comme notre ancien ministre du Commerce, interrogé en cour dans le cadre de l'affaire Kistnen. Moult rebondissements suivront. Les souvenirs de Mihir reviennent, un peu comme pour notre Chacha qui souffre parfois de short-term-voluntary-memory loss mais qui retrouve des bribes de lucidité après.

Vingt ans plus tard. On vous épargne des années de données pour que votre laptop ou téléphone "pa éklaté" en lisant ce texte. Mais sachez qu'entre, il y a eu des représailles, des épousailles, des funérailles. Mais aussi une fausse couche, la naissance de jumeaux, un échange d'enfants, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tulsi et Mihir - qui arborera dans certains épisodes une moustas comme celle du "sniffeur" présumé de Baie-du-Jacotet, ont eu un autre fils: Ansh... Celui-ci est obsédé par Nandini, qui elle, est amoureuse de Karan.

Dans un épisode culte, Tulsi tire sur Ansh alors qu'il tentait de tuer Nandini. Mais la balle prendra trois épisodes, six ralentis, 18 zoom-in-zoom-out et autres merveilleux effets spéciaux visuels et musicaux pour l'atteindre. Il faudra deux épisodes de plus avant qu'Ansh n'aille rejoindre le paradis des méchants de Bollywood. On exagère à peine.

Bien des conspirations, des agitations, des expulsions, des tensions, des révélations après, Tulsi - exilée à Haridwar - retourne à Mumbai et fait équipe avec les Virani alors que la "vilainess" de service, Meera, est exposée et emprisonnée pour le meurtre de Savita. Eklavya, le sosie d'Ansh, fera son apparition. Baa tire sa révérence.

Retour au présent, à Maurice. La télénovela qui se joue en ce moment s'intitule Kyunki Sherry Bhi Kabhi Ouska Dhost Tha ***. Tulsi version masculine, parviendra-t-il à venir à bout de notre Chacha-Ansh national à coups de révélations ? Faudra-t-il attendre jusqu'en 2024 pour voir le dénouement ?

Vous le saurez en regardant les prochains épisodes de ce chef-d'œuvre cinématographique qui se joue dans les salles obscures du pouvoir. En espérant que nous n'aurons pas droit à une pénurie de pistas en raison de l'invasion russe en Ukraine.

* Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi : parce que la belle-mère était elle aussi une belle-fille

**Bahut garam : très fort

*** Kyunki Sherry Bhi Kabhi Ouska Dhost Tha : parce que Sherry était aussi autrefois son ami