Maroc/Congo-Kinshasa: Football - Ibenge et RS Berkane gagnent la Coupe du Trône au Maroc

Vainqueurs en mai dernier de la Coupe de la Confédération avec la Renaissance sportive de Berkane au Maroc, l'entraîneur Florent Ibenge et deux joueurs congolais, Chadrac Muzungu Lokombe et Rossien Tuisila Kisinda, ont remporté le 27 juillet la finale de la Coupe du Trône après leur victoire sur Wydad Athlétique Club de Casablanca. Après un score de zéro but partout à la fin du temps réglementaire, et la fin de la prolongation, Renaissance de Berkane l'a emporté aux tirs au but (3 tirs à 2).

C'est la deuxième Coupe de Berkane après le succès de 2018 face à Wydad de Fès aux tirs au but (2-2 et 3-2 aux tirs au but) et quatre après la défaite en finale en 2014 devant FUS de Rabat (0-2). Abordant son avenir à la conférence de presse d'après la victoire en finale de cette Coupe du Trône, le technicien franco-congolais, dont les rumeurs envoyaient à Al Hilal du Soudan, a indiqué : " on parle beaucoup, mais à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui (mercredi), nous sommes contents, heureux. Nous irons en vacances et après on va préparer le recrutement pour la RSB puis on verra la suite ". La presse marocaine est cependant formelle sur le départ de Florent Ibenge du banc de la Renaissance sportive de Berkane.