Madagascar: Afrobasket U18 - Les prix d'entrée fixés à 5 000 ariary

Le compte à rebours est lancé. Les techniciens commencent à habiller et à retoucher le parquet du Palais des Sports de Mahamasina.

La fédération malgache de basket-ball et le Comité d'organisation de la CAN (COCAN) passent à la vitesse supérieure. A cinq jours du coup d'envoi de la compétition, les Ankoay de Madagascar peaufinent les derniers préparatifs pour espérer aller le plus loin possible dans la compétition. Ils sont encore 15 joueurs en regroupement. " Nous avons une belle équipe nationale. C'est une belle génération de joueurs ", annonce Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basket. Les joueurs sont conscients de la mission qui les attend.

La conférence de presse d'hier a permis au COCAN de présenter les joueurs présélectionnés en plus du staff technique. Pour permettre à tous les Malgaches de suivre les rencontres des Ankoay filles et garçons, les organisateurs ont calé tous les matches à 15 heures ou à 17 heures. Les garçons évolueront aux côtés de 9 autres sélections. Les 10 équipes masculines seront réparties en deux poules de cinq équipes et les 8 sélections féminines en deux poules de quatre équipes. Chez les garçons, les quatre premières équipes de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. A Antsirabe, du côté des filles, toutes les huit sélections sont déjà assurées de disputer les quarts, mais, les matches éliminatoires déterminent le classement en vue de déterminer les affiches.

5000 ariary. Les prix d'entrée au Palais des Sports ont été fixés à 5 000 ariary pour les gradins et 30 000 ariary pour les VIP. Quatre matches sont programmés par jour dans les deux sites de compétition de 12 heures à 19h30. Contrairement aux éditions précédentes, les rencontres des quarts de finale seront disputées en deux jours. La finale féminine se jouera le 13 août à Antsirabe et celle masculine le 14 août au Palais des Sports à Mahamasina.

Selon le président de la FMBB, Jean Michel Rabarison, la première délégation participante a débarqué, hier, en début d'après-midi à l'aéroport international d'Ivato. La délégation rwandaise forte de 30 membres affiche déjà ses ambitions pour le tournoi. Près de 30 arbitres dont 18 à Antananarivo et 12 à Antsirabe officieront pendant douze jours de compétition. Le président de la FIBA Afrique, Anibal Manave honorera l'évènement. L'arrivée du président de la FIBA Monde, Hamane Niang reste à confirmer.