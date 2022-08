Madagascar: Réseau FARMADA - Un plan stratégique pour rénover les offres de formation

Le Réseau des Acteurs et Partenaires de la Formation Agricole et Rurale à Madagascar dit FARMADA vient de présenter à toutes les parties prenantes son plan stratégique visant à rénover les offres de formation agricole et rurale compte tenu de l'évolution du contexte actuel. " Ce plan a été élaboré dans le cadre d'une approche inclusive et participative et ayant fait l'objet de consultation au niveau des régions ", a expliqué le Secrétaire technique du réseau FARMADA, lors de sa présentation officielle à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina, la semaine dernière.

Envergure nationale. " Ce qui permettra de capitaliser les acquis et les bonnes pratiques tout en harmonisant les offres de formation agricole et rurale proposées par les différents centres de formation, publics et privés, éparpillés dans les 13 régions d'intervention de FARMADA. Nous avons plusieurs défis à relever. Il s'agit entre autres, de l'extension des zones d'intervention du réseau pour avoir une envergure nationale d'ici à 2026 tout en renforçant notre redevabilité et transparence envers les membres ", a-t-elle poursuivi. Le renforcement de capacité des membres s'impose également afin de développer leurs offres de formation suivant les besoins de la population ciblée surtout les jeunes et les femmes désirant opérer dans le secteur productif.

Installation durable. Par ailleurs, le réseau FARMADA se veut toujours être une force de proposition tout en mutualisant les compétences et les expériences des membres. " Nous misons également sur l'installation durable des jeunes entrepreneurs ruraux formés en leur fournissant un soutien nécessaire. L'objectif consiste à les accompagner pour pouvoir contribuer au développement territorial et être résilients face aux impacts du changement climatique. Le renforcement de la structure du réseau FARMADA n'est pas en reste dans le but de contribuer à la rénovation de cette formation agricole et rurale ", a-t-elle conclu.