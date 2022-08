Cote d'Ivoire: Coopération avec Afrique du sud- Cap sur les partenariats stratégiques

Abidjan et Prétoria ont mis le cap sur la consolidation et le renforcement des relations de partenariats entre la Côte d’ivoire et l’Afrique du sud. Mais aussi revitaliser l’existent. A travers des visites d’Etat entre les deux pays. Après le passage de Cyril Ramaphoza à Abidjan, capitale économique ivoirienne en décembre 2021, c'est Alassane Ouattra, qui était Afrique du Sud, du 20 au 23 juillet 2022.

D’où il a regagné Abidjan, le samedi 30 juillet 2022.Dans la déclaration faite au Pavillon d’honneur de l’Aéroport international Félix Houphouët- Boigny d’Abidjan, le Chef de l’Etat ivoirien s’est réjoui du dynamisme de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, et de l’intérêt croissant des entreprises sud- africaines pour notre pays et des entreprises ivoiriennes pour l’Afrique du Sud.

Face à la presse,Ouattara a réitéré son appel aux entreprises ivoiriennes à prospecter au-delà de la Côte d’Ivoire. Le Chef de l’Etat a ensuite souligné la volonté de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique du Sud d’améliorer leurs relations commerciales. L’ouverture récente de la ligne Abidjan – Johannesburg par la Compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d’Ivoire et la signature de six nouveaux accords de coopération dans les domaines du développement et de l’inclusion sociale, de la coopération économique, de la promotion du commerce et des investissements ainsi que les transports, participent, selon lui, de cette volonté de booster ces échanges.

Il convient de noter que la compagnie Air Côte d’Ivoire s’est poser à Johannesburg en Afrique du Sud. Le vol inaugural de cette nouvelle desserte a eu lieu le mercredi 29 juin 2022 avec à son bord le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné et plusieurs invités.

Ce séjour au pays de Mandela a été marqué par un forum économique. Au cours duquel, Ouattara a dit mettre en exergue, les atouts économiques de notre pays, le dynamisme de son économie mais également la maîtrise de la situation sécuritaire, en dépit des difficultés à nos frontières. Non sans inviter les entreprises sud- africaines à venir investir dans les domaines de la défense, de la transformation des matières premières, notamment le café, le cacao et la noix de cajou, ainsi que dans le secteur artistique.

Bien avant, c’est Cyril Ramaphoza qui était sur les bords de la lagune Ebrié, début décembre 2021. Le Chef de l’Etat sudafricain, à la tête d’une forte délégation de membres du gouvernement et d’hommes et femmes d’affaires sud-africains, a été marqué par une série d’activités. Au Palais présidentiel au Plateau, le 2 décembre 2021, Cyril Ramaphosa a assisté, aux côtés d’Alassane Ouattara, à la signature de neuf accords bilatéraux. Notamment dans les domaines de la Défense, de l’Agriculture, des Services aériens, de la Promotion de la jeunesse, des Technologies de l’information et de la communication (Tic), de l’Energie, des mines, de la géologie et des hydrocarbures, de l’Emploi, de l’Autonomisation des femmes et de l’égalité des genres, et sur les Consultations politiques.

En outre, l’autre temps fort a été la conférence de presse conjointe, au cours de laquelle les deux Chefs d’État se sont engagés en faveur du renforcement de la coopération bilatérale. Ils ont relevé la nécessité pour les deux parties de promouvoir davantage des échanges économiques et commerciaux qui restent encore en deçà du potentiel des deux pays. Tout en saluant les belles performances de l’économie ivoirienne.

Par ailleurs, Cyril Ramaphosa a conclu son séjour avec la pose, de façon symbolique, de la première pierre du nouveau siège de Mtn Côte d’Ivoire, filiale du groupe sud-africain, qui sera bâti sur 1,5 ha dans la zone aéroportuaire. La signature du contrat de construction de ce nouveau siège social a eu lieu le jeudi 25 juin 2020 à Abidjan entre les Dg de Mtn et du groupe Teyliom, respectivement Djibril Ouattara et Yigo Thiam. L’édifice sera bâti sur 1,5 ha dans la commune de Port-Bouët, précisément dans la zone « Akwaba Business Park » à quelques minutes de l’aéroport international Houphouët-Boigny. Cette entreprise, sera dans les vingt mois à venir dans un siège neuf à la dimension de ses ambitions en Côte d’Ivoire. Coût de l’opération, 20 milliards de Fcfa.

Cette entreprise implantée en Côte d’Ivoire, bien avant 2010, a pris le contrôle de Télécel, l’opérateur ivoirien de téléphonie mobile Loteny Télécom, plus connu sous la marque Télécel, est sous le contrôle du sud-africain Mtn, qui a pris 51 %du capital. C’est en 2005, que la multinationale de téléphonie mobile Mtn a racheté la société Telecel.

Sous le régime Gbagbo Laurent, l’Afrique du sud avait pointé du nez dans la fourniture des compteurs électrique à prépaiement en Côte d’Ivoire au concessionnaire national de la fourniture du service public de l’électricité d’une part, et dans l’exploitation minière via Randgold sur la mine d’or de Tongon(nord), mais aujourd’hui absorbé par un grand groupe américain.

Malgré cette option, des intérêts sudafricains ont des permis d’exploration dans le nord de la Côte d’ivoire. La Communauté ivoirienne vivant en Afrique du sud est forte de 800 personnes. Après ces deux étapes, les deux parties visent désormais de renforcer davantage ses relations et son partenariat stratégique avec l’Afrique du Sud.