Madagascar: Mobile banking - Orange Money baisse ses frais de retrait

Une bonne nouvelle pour commencer le mois.

Depuis minuit, Orange Money Madagascar abaisse ses frais de transactions, afin d'accompagner ses clients dans un contexte économique difficile. Pourredonner du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le plus besoin, et pour faciliterles transactions du quotidien pour le plus grand nombre, les frais de retraits pour les montants fréquemment utilisés sont réduits, jusqu'à -30%.

Convaincus que les transactions sur mobile sont un levier de développement économique déterminant, Orange Money Madagascar entend réduire les freins à l'usage, notamment tarifaires, et continuer à étoffer sa gamme de services. Depuis le début de la pandémie, Orange Money Madagascar et son réseau de cash points ont investi pour répondre présent chaque jour aux côtés des Malgache, avec notamment six initiatives phares lancées au cours des douze derniers mois. Développement du réseau de cash points, pour permette à chacun d'effectuer des transactions le plus proche de son domicile. Ouverture de nombreux corridors de transfert d'argent depuis l'étranger, pour permettre à la diaspora de soutenir efficacement famille et proches, avec le premier réseau de partenaires à Madagascar (notamment Orange Money Europe , Taptap Send, et Worldremit)

La multiplication des liaisons avec banques et institutions financières (notamment Baobab Banque, Société générale, ACEP), afin de permettre à nos clients d'effectuer leurs transactions sans se déplacer. Le lancement d'une nouvelle offre de crédit sur 60 jours, MBaobab, pour préparer ses projets et faire face aux accidents de la vie.