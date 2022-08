Madagascar: Concertation nationale - Prévue se tenir à la mi-septembre, selon l'opposition

Des membres des partis de l'opposition se sont réunis le 30 juillet dernier à Behoririka. Ils persistent et signent quant à la tenue de la concertation nationale.

Lors de cette rencontre, ils ont annoncé que cette concertation nationale aurait lieu à la mi-septembre. Ils ont également souligné que cela fait suite à la déclaration du FFKM, de la communauté internationale, du CFM et du Hcdded qui, selon leurs dires, vont faciliter la concrétisation de cette concertation. Toujours dans sa résolution, ses organisateurs invitent les partis politiques, la société civile et les autres associations à préparer d'avance leurs suggestions qui seront réceptionnées début septembre. Ils entendent aussi remettre leur résolution à l'Assemblée nationale et au Sénat. Toujours est-il que certains leaders de l'opposition ont fait savoir que cela n'a rien avoir avec le partage de sièges au sein du gouvernement.

Partage du pouvoir. De leur côté, les tenants du pouvoir ne partagent pas les points de vue de l'opposition. D'ailleurs, le président de la République a répliqué que " la concertation nationale n'est pas une priorité ". Il estime, en outre, que l'autosuffisance alimentaire est un sujet plus important. Et il n'est pas le seul à le penser car d'autres tenants du pouvoir ont aussi annoncé que la finalité pour l'opposition c'est le partage du pouvoir, le reste n'est que de la mascarade. Face aux arguments que l'opposition avance sur la situation qui prévaut dans le pays avec notamment la pauvreté qui sévit dans la Grande île, le pouvoir rétorque que c'est à cause de plusieurs facteurs, à savoir la Covid-19, les cyclones et la guerre en Ukraine. Et que selon les explications du régime en place, cette situation n'a pas du tout favorisé le développement du pays. Cela aurait chamboulé certains programmes prévus par le pouvoir. Décidément, c'est un dialogue de sourds qui s'instaure entre les deux parties quant à la tenue de cette concertation nationale.