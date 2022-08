Madagascar: Opposition - Meeting annulé ce jour

Un autre samedi, une autre approche pour la plateforme RMDM qui a décidé de ne pas organiser une autre manifestation au Magro Behoririka.

Rétropédalage. Après les déconvenues de la semaine dernière, la plateforme Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM) n'est pas prêt à réinvestir le terrain, pour pouvoir tenir une réunion dans l'enceinte du Magro Behoririka. Ses dirigeants ont laissé entendre hier qu'aucune manifestation ne serait organisée ce jour. En revanche, ils ont martelé durant toute la semaine que la lutte continuerait. Il pourrait ainsi s'agir d'un rétropédalage indiquant l'adoption d'une autre approche mais surtout d'une autre stratégie au sein de cette tendance de l'opposition.

Rappelons que le dispositif mis en place par les autorités a totalement ceinturé les parages du Magro, ne laissant ainsi aucune chance aux manifestants d'y accéder et transformant ainsi la situation en un bras de fer entre eux et les forces de l'ordre. Lors de leur dernière sortie, lundi dernier, les leaders RMDM ont souligné que " toutes tentatives de restrictions de la liberté d'expression restent inacceptables et il est nécessaire de continuer le mouvement pacifiquement ". Tout indique que l'opposition a choisi une autre voie, celle de l'apaisement.

Condamnations. Les troubles engendrés par la manifestation de samedi dernier ont entraîné dans son sillage une vague de condamnations. Du trouble à l'ordre public à la restriction de la liberté d'expression, les deux camps ont eu chacun leur part. Si l'opposition a choisi d'interpeller la Haute Cour Constitutionnelle sur ce qu'elle considère comme une violation manifeste de la Constitution, elle demande ainsi l'intervention de la Communauté internationale. Le régime et ses partisans, quant à eux, multiplient les condamnations et invitent les Malgaches à respecter l'apaisement. " L'État ne refuse pas le dialogue mais que cela se fasse dans l'intérêt de la population et non pour des intérêts politiques ", a d'ailleurs souligné la porte-parole du président de la République, Lova Ranoromaro, hier.

Tsiazotafo. " Le comité technique pour la préparation de la concertation nationale " qui s'est réuni ce jeudi à Andraharo, a invité toutes les forces politiques, les organisations de la société civile ainsi que les forces religieuses à se joindre à eux pour une conférence nationale afin de trouver des solutions aux problèmes socio-économiques et politiques qui prévalent dans le pays en ce moment. Compte tenu des résolutions de la réunion du 12 avril dernier, une seconde réunion devrait se tenir ce jour à l'IT STATION Tsiazotafo sous la baguette de ce comité technique. Il est probable que les membres de la plateforme RMDM soient présents à cette réunion, d'autant qu'elle a toujours martelé la nécessité d'une conférence nationale.