Madagascar: Football / CHAN 2023 - Les Barea se qualifient pour le deuxième tour

L'équipe malgache a écrasé les Pirates des Seychelles sur le score sans appel de 3 à 0. Avec 4 points, les Barea affronteront le vainqueur du match entre les Zèbres du Botswana et le Sihlangu de l'Eswatini.

Les Barea ont retrouvé leur splendeur, hier, lors du match retour du premier tour de la qualification du Championnat d'Afrique des nations 2023 (CHAN). Les Malgaches n'ont fait qu'une bouchée des Pirates de Seychelles sur le score de 3 à 0, hier, à domicile sur la pelouse du Stade Barea. Les protégés de Rôrô Rakotondrabe se sont montrés très dangereux, se heurtant d'abord à une défense compacte des Seychellois. Ils ont eu la possession du ballon et ont réalisé 11 tirs contre 4 seulement pour les Seychellois lors de la première mi-temps. Les visiteurs ont souffert mais ils ont quand même résisté. Le premier but était l'œuvre de Drogba, de son vrai nom Tsilavina Fanomezantsoa. L'attaquant de Fosa Juniors était à la réception d'un ballon de Carlos et a ouvert le score à la 5e minute. En attaque, le trio Drogba-Dody-Dadafara a montré beaucoup de fluidité dans les remontées de balles, mais ils ont manqué cruellement de confiance dans la finition. Les Barea se sont enchaînés avec des attaques frôlant de très très près les cages seychelloises à plusieurs reprises. Drogba aurait même pu inscrire un doublé à la 23e minute mais le gardien Alvin Michel était très vigilant. Il a accompli des parades décisives et a gardé sa cage inviolée. Les Pirates de Seychelles, de leur côté, ont eu beaucoup du mal à se créer des occasions face à une équipe malgache bien regroupée. Pourtant, ils ont livré de belles prestations à l'image de leur milieu Kenner Ricky, qui a trouvé la faille d'un coup franc envoyé en pleine lucarne à une trentaine de mètres, mais la balle a dévié en dessus de la barre du gardien. C'était sur un score de 1-0 que les joueurs ont rejoint leurs vestiaires respectifs.

Doublé de Drogba. Les Seychelles ont pu améliorer leur phase de jeu à la reprise de la deuxième mi-temps, tandis que Rôrô a opéré quelques changements. Il a fait entrer Rinjala à la place de Koloina. Cela a été bénéfique au groupe car l'ancien milieu de la CNaPS, a inscrit le deuxième but à la 67e minute. Il a fallu attendre ce coup de génie pour que les Barea se mettent à l'abri définitivement. Et ce, grâce à un exploit individuel de Rinjala après avoir trouvé une faille dans le mur défensif des adversaires. Les Seychelles n'ont pas pu faire grand-chose, car ils avaient joué à 10. Juninho Mathiot a écopé d'un carton rouge, coupable d'un geste de brutalité sur Rinjala. Le dernier but a été marqué par Drogba à la 93e minute dans les arrêts de jeu. Il faut pourtant souligner l'efficacité du gardien de but de la formation seychelloise, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Après leur victoire de 1 à 0, lors du match aller la semaine dernière, les Barea ont accumulé 4 points et seront au second tour de la qualification du CHAN. La Bande à Njiva jouera contre le vainqueur du duel Botswana et Eswatini.