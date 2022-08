Madagascar: Technologies numériques - Une grande tendance pour la lutte contre l'insécurité

La dégradation du pouvoir d'achat favorise l'insécurité, surtout dans les grandes villes. Les entreprises, tout comme les particuliers, misent davantage sur les nouvelles technologies pour lutter contre ce fléau, selon les professionnels de la sécurité.

Les systèmes de sécurité deviennent indispensables ! Outre les zones rouges qui gagnent du terrain, les cambriolages prolifèrent également et frappent les ménages, les hôtels et restaurants, les banques, les établissements scolaires et même les églises. D'après un chef d'entreprise qui opère dans le secteur du commerce, ces cas peuvent être réduits grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. " Dans les pays développés et émergents, on parle beaucoup du concept de smartcities.

En Chine par exemple, ou dans certains pays de l'Europe, il est très difficile pour un individu de commettre un vol à la tire et de s'échapper par la suite, car chaque recoin est filmé. La solution est très efficace car dans ces villes, on peut jouer avec son téléphone même la nuit dans les rues, sans crainte ", a-t-il indiqué. À Madagascar, la smartcity - ou ville intelligente - a également été évoquée à plusieurs reprises. Le projet concocté consiste à placer des caméras connectées dans divers quartiers de la capitale. Mais en attendant la réalisation du projet, les entreprises et les particuliers se ruent déjà sur les systèmes de sécurité informatisés pour équiper leurs bâtiments, leurs voitures, etc.

Innovations. Certes, les solutions proposées sur le marché évoluent très rapidement. D'après les représentants de la société Answers basée à Analamahitsy, les consommateurs sont à la recherche permanente d'innovations. " C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos activités ont évolué. Après 15 ans d'existence sous le nom de NGS (Network General Service), Answers se focalise beaucoup dans la conception de solutions parfaites pour les vidéosurveillances. Les systèmes de sécurité, les logiciels, le support et la maintenance dans les configurations de ces solutions sont très demandés à notre niveau. Nous apportons d'ailleurs une gamme complète de services personnalisés pour répondre à cette demande. Bref, par les besoins exprimés, ce secteur d'activité évolue vite ", nous a confié Finaritra Raharimananjara, responsable marketing de la société Answers. Pour rassurer sa clientèle, Answers travaille avec des ingénieurs expérimentés et couvre tout le territoire malgache, même les zones les plus enclavées. Pour la société, la population a besoin de sécurité et de tranquillité pour mener à bien ses activités productives.