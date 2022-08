Madagascar: MVola - Baisse de 30% des frais de transaction à partir d'aujourd'hui

Madagascar, comme le reste du monde, connaît une inflation continue. Malgré cette hausse constante du coût de la vie, les tarifs appliqués par MVola sont restés inchangés depuis plus de dix ans.

Mieux, cette branche en charge de la monnaie mobile du groupe Telma a décidé de baisser ses tarifs de transaction à partir de ce jour.

Solidaires

" MVola et son réseau cash points sont solidaires et vont plus loin pour alléger le quotidien des Malgaches, compte tenu du contexte économique actuel ", annonce l'entreprise dans un communiqué. En effet, " à compter de ce 1eraoût, les frais de retrait en cash points et en DAB SGM connaîtrontune baisse allant jusqu'à 30% ". Afin de profiter au plus grand nombre d'abonnés MVola, cette diminution sera davantage marquée pour les retraits de petits montants. Par ailleurs, " pour faciliter la vie des petites entreprises, les transferts jusqu'à 20millions d'ariary sont disponibles. Les cash points acceptent désormais des dépôts et retraits jusqu'à 20 millions d'ariary et les tarifs des transferts effectués via l'application MVola sont toujours à -50% ". On rappelle que MVola compte actuellement plus de 8 millions de clients. " Les utilisateurs bénéficient d'un service simple car une seule transaction suffit pour envoyer, déposer ou retirer de l'argent : immédiat car l'argent est disponible immédiatement ; sécurisé puisque l'on n'a plus besoin d'avoir du cash sur soi et la transaction est toujours finalisée par la confirmation du code secret.

Rentrée scolaire

Notons également que depuis le 4 juillet jusqu'au 28 août, MVola organise une campagne spéciale rentrée scolaire. Aussi, pour tout achat de crédit ou d'offre via MVola, les clients MVola et cash points participent au tirage au sort pour gagner 3 millions d'ariary en bon d'achats auprès des partenaires MVola. Ce coup de pouce permettra à l'heureux gagnant de préparer la rentrée dans de meilleures conditions. Un tirage intermédiaire par semaine a été mis en place pour faire gagner 50 000 Ar à 3 clients MVola. Enfin et non des moindres, " pour tout achat de crédit et d'offre via MVola pour son propre 034 ou 038, les frais sont gratuits et les clients gagnent un bonus de 20% sur leur compte principal (consultable au #357#). Et ce bonus de 20% reste valable pour tout achat auprès d'un cash point ". On rappelle que MVola est devenu le premier établissement de monnaie électronique (EME) à Madagascar en 2018 et obtient le statut de banque devenant de fait la 1ère banque digitale de Madagascar en 2021.