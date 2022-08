Madagascar: Samoëla - Le 11e album Bandy Rangahy dans les bacs

Il avait sorti " Bandy Akama " en 2004. 18 ans plus tard, il est resté le même, toujours un artiste engagé et le " bad boy " au légendaire franc parler, même si l'enveloppe a mûri.

C'est pour cette raison qu'il a donné le titre de " Bandy rangahy " à son tout nouvel album qui est sorti hier pour bien marquer cette continuité dans sa personnalité malgré les années qui passent. Il, c'est bien sûr Samoela Rasolofoniaina plus connu sous son nom de scène Samoëla. Le lancement officiel de ce nouvel album a été réalisé, hier, à la salle d'œuvre de l'EKAR Faravohitra.

L'album Bandy Rangahy, produit par Be Mozik a été préparé depuis le mois d'octobre 2021. Après une résidence en février dernier et les prises de son achevées au mois de mars, toutes les chansons ont été envoyées à l'extérieur pour un mastering et un mixage de qualité chez l'ingénieur de son Yann Hernot. Il est sorti en version usb audio mais Be Mozik a également prévu de le sortir en CD et en vinyl plus tard. L'album est également disponible sur toutes les plateformes musicales telles que Deezer, Spotify, Amazon Music...

Les 11 titres qui le composent, dont un featuring avec Rijade et une chanson de sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19, dans laquelle Elidiot, Misie Sayda et Stéphanie ont également participé, sont tous nouveaux. Une ou deux chansons de l'opus encensent l'amour notamment le lien paternel mais la plupart dénoncent des faits de sociétés. Samoëla avoue même que certaines chansons parlent de politique.

Une tournée de promotion de l'album débutera dès la semaine prochaine à Mahitsy. Samoëla et tous ses musiciens iront ensuite dans le Nord pour se produire à Diégo, Antalaha, Sambava, Nosy-Be, Ambanja, Antsohihy. Un spectacle à Majunga et Maevatanàna clôtureront cette tournée le 9 septembre. Les Tananariviens ne seront pas en reste puisque le groupe sera au Canal Olympia le 10 septembre. Il s'agit du dernier show à Madagascar puisque Samoëla et tous ses compères s'envoleront ensuite vers l'étranger pour une tournée européenne. Samoëla sera au Casino de Paris le 17 septembre prochain. Un agenda très chargé en somme.