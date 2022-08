Madagascar: Infrastructures aéroportuaires - Double certification ISO pour les aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy-Be

Les aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be viennent d'être certifiés ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015. Ces certifications concernent respectivement le système de management de la qualité et le système de management environnemental.

Un honneur pour l'industrie aérienne à Madagascar puisque ces deux infrastructures aéroportuaires - les plus importantes dans le pays - rejoignent la liste des 10 aéroports africains et de l'Océan Indien ayant reçu cette double certification ISO.

Efforts

Cette performance est le résultat des efforts menés par Ravinala Airports pour améliorer le traitement des passagers et des compagnies aériennes. " Ravinala Airports a commencé pas à pas, à travailler sur la satisfaction des passagers et des usagers des aéroports dont il a la gestion, notamment, à travers l'amélioration de ses méthodes de travail et de la qualité du service rendu ", explique un responsable de cette entreprise en charge de la gestion des aéroports internationaux." Ravinala Airports a ainsi adhéré à la démarche d'obtention de la certification ISO 9001:2015 relative au système de management de la qualité. En matière environnementale, une politique de prévention, de contrôle et de préservation est déjà en place. Néanmoins, afin d'approfondir les actions de la société dans ce domaine, Ravinala Airports a adhéré à la démarche ISO 14001:2015 axée sur le système de management environnemental ".

Référence

La vision de Ravinala Airports est de devenir un opérateur aéroportuaire de référence dans l'Océan Indien. Ces certifications font partie des préalables à l'atteinte de cette vision. Ces certifications couronnent les efforts de tous les collaborateurs de Ravinala Airports et leur volonté de contribuer à l'amélioration de l'image et de la qualité du service aéroportuaire malgache. Parmi les infrastructures aéroportuaires ayant déjà obtenu une double certification, on peut citer, entre autres, les aéroports internationaux Roland Garros à Saint-Denis de la Réunion, Mohammed V de Casablanca au Maroc, de Jomo Kenyatta de Nairobi Kenya...