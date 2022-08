Ile Maurice: Vacoas - Distribution de poubelles écologiques

Dans le cadre de la Journée de l'environnement, qui a été célébrée le 5 juin, la Residents of Pinewood Gardens Association (RPGA) a organisé une collecte d'ordures le dimanche 24 juillet à Vacoas.

La RPGA, qui agit comme relais entre les habitants et les autorités, a ainsi lancé des eco-bins qui inciteront à une gestion responsable des déchets, notamment des bouteilles plastiques et des canettes en aluminium. De plus, une collecte de déchets solides a également été organisée avec l'aide des représentants de la municipalité de Vacoas-Phœnix.

Lors de son allocution, le maire, Praveen Ramburn, a félicité l'équipe de bénévoles pour leurs efforts visant à améliorer le quotidien des habitants du morcellement. Il a également annoncé que, prochainement, un e-council verra le jour et que cette plateforme apportera plus d'efficacité et de rapidité dans la communication entre les habitants de la ville et la municipalité

"Grâce à la coopération que nous avons avec les habitants ainsi qu'avec les autorités, nous parvenons à améliorer beaucoup de choses concernant l'environnement et les infrastructures, tout en veillant à ce que cela profite à la génération à venir", ont déclaré le président, Neerish Chooramun, et le vice-président de l'association, Girish Seewoosungkur.