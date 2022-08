Cote d'Ivoire: Région du Tonkpi - Vagondo Diomandé et la communauté musulmane prient pour le Chef de l'Etat

Sokourala, village natal du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, situé à 23 Km de Biankouma, a connu une ambiance particulière le 29 juillet 2022. Il s'agissait de la double cérémonie œcuménique en hommage au Président de la République et de la réception des pèlerins des cinq départements de la région du Tonkpi.

Après avoir accompli le 5e pilier de l'Islam, les 21 pèlerins ont été reçus par le couple Vagondo Diomandé à Sokourala où pendant deux jours des prières et bénédictions ont été dites à l'endroit de SEM. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.

C'est par la lecture intégrale du Coran dans la nuit du jeudi 28 juillet que les pèlerins, les imams et chefs de communauté venus de toute la région ont entamé cette cérémonie. La journée de vendredi a été marquée par une seconde lecture intégrale du Saint Coran, la prêche, les témoignages, les prières et bénédictions à la grande mosquée du village.

Durant ces deux jours, les pèlerins et guides religieux des cinq départements de l'ouest ont dit des bénédictions à l'endroit du Chef de l'Etat pour la bonne organisation du Hadj 2022.

Pour certains, c'est un rêve devenu une réalité grâce au Président de la République, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé.

Ce dernier, très heureux de voir ses parents pèlerins de retour, a situé le contexte de cette rencontre. " Tout le monde sait que le pèlerinage avait été suspendu à cause de la pandémie à coronavirus. Le Président de la République a permis que certains de nos parents puissent effectuer le pèlerinage cette année. Et la raison de notre rassemblement aujourd'hui, c'est pour lui rendre hommage et prier pour lui afin que Dieu lui donne longue vie ", a laissé entendre le ministre.

En outre, il s'est félicité de la forte présence des guides religieux musulmans du Tonkpi. Environ 400 Imams avec à leur tête l'Imam de la grande mosquée de Man, Aboubacary Fofana, président du Cosim régional, la chefferie traditionnelle, tous les chefs de communauté de la région ainsi que les élus et cadres du Tonpki, se sont mobilisés pour traduire leur infinie reconnaissance au Président Alassane Ouattara.

" Nous sommes tous venus dire merci au Chef de l'Etat et demander à Dieu de permettre qu'il soit longtemps avec nous à la tête de ce beau pays qu'il a si bien transformé en dix ans. Que Dieu lui donne longue vie ", a prié le fils du Tonkpi.

Le ministre a également affirmé qu'il continuera à servir le Chef de l'Etat avec loyauté et dévouement. Avant d'exhorter ses parents à ne jamais cesser de prier pour le Chef de l'Etat et son gouvernement.

Quant aux Imams des cinq départements du Tonkpi, chefs traditionnels, pèlerins et la famille Diomandé de Sokourala ont, par le truchement de leur porte-parole, rendu un hommage au Chef de l'Etat en disant des bénédictions à son égard.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Directeur général des cultes.

Après quoi, trois bœufs ont été immolés et offerts à l'ensemble des pèlerins et invités. Aussi, des livres Saints, des tapis de prière et bien d'autres cadeaux ont été distribués à toutes les délégations.