Madagascar: Développement numérique - La 42e Maison Digitale pour les Femmes inaugurée à Mahabo

Orange Solidarité Madagascar poursuit ses actions pour déployer les Maisons Digitales pour les Femmes dans l'ensemble des 23 régions de Madagascar. Depuis le lancement de cette initiative en 2013, plus de 9 000 femmes ont été formées.

Promouvoir l'insertion professionnelle des femmes. Tel est l'objectif premier de la mise en place de Maisons Digitales pour les Femmes par l'association Orange Solidarité Madagascar. Le samedi 30 juillet dernier, la 42e Maison baptisée Hay Teknolojia a été inaugurée dans le fokontany de Mahabo, district d'Atsimondrano et sera gérée par l'association Anatra. En effet, cette association, ainsi que le Comité 8 mars district d'Antananarivo Atsimondrano sont partenaires de cette implantation de Maison Digitale pour les Femmes. À travers le financement de la Fondation Orange, Orange Solidarité Madagascar a financé la réhabilitation partielle du bâtiment mis à disposition par l'association Anatra pour permettre d'accueillir 20 femmes en simultané par séance. Une autre salle sera destinée à effectuer un accompagnement rapproché selon les difficultés que peuvent rencontrer les femmes durant les formations. En outre, des équipements numériques ont été remis à l'occasion de la cérémonie d'inauguration. Il s'agit notamment d'un kit de matériels informatiques composé de 20 tablettes, 10 laptops, 1 imprimante, 1 vidéo projecteur, des speakers, et divers accessoires.

Formation. Les bénéficiaires de Hay Teknolojia recevront également diverses formations, en vue d'améliorer leur insertion professionnelle. Pour Orange Solidarité Madagascar, il s'agit d'offrir aux femmes bénéficiaires, l'opportunité de se familiariser avec les outils numériques et les logiciels de base. Les infrastructures permettent à des centaines de femmes de bénéficier d'un mode d'apprentissage innovant et gratuit. Pour améliorer la qualité des formations, les formateurs bénévoles de l'association Anatra ont bénéficié d'un renforcement de compétences. Un groupement d'épargne est également mis en place au sein de la Maison Digitale pour les Femmes Hay Teknolojia, afin de permettre aux femmes bénéficiaires de financer leur projet. " Rendre le numérique encore plus solidaire, c'est l'une de nos priorités, et nous apportons notre soutien aux femmes vulnérables et défavorisées pour leur autonomisation. Grâce à la Maison Digitale pour les femmes que nous inaugurons aujourd'hui, les femmes de la commune vont pouvoir être formées à l'utilisation des outils informatiques digitaux, aux bases de l'entrepreneuriat et à l'éducation financière ", a affirmé Benja Arson, président d'Orange Solidarité Madagascar, lors de l'inauguration. Certes, les femmes du fokontany de Mahabo et celles de l'ensemble du district d'Antananarivo Atsimondrano seront les principales cibles de cette 42e Maison Digitale pour les femmes, mais les bénéficiaires pourraient encore être plus larges.