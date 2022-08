Madagascar: Rien de nouveau sous le soleil au mois d'août

C'est un week-end bien terne que les Malgaches ont passé en cette fin de mois de juillet.

Sur le plan politique, la réunion de préparation de la concertation nationale qui s'est tenue à Tsiazotafo n'a pas passionné l'opinion publique toujours préoccupée par la hausse incessante des prix et les difficultés éprouvées pour arriver à se sortir la tête hors de l'eau. Le RMDM a sagement renoncé à son meeting au Magro Tanjombato et est décidé à se joindre aux organisations qui préparent cette grande confrontation d'idées prévue au mois de septembre. Les problèmes d'insécurité et les accidents de la route sont toujours présents.

Les aoûtiens ont commencé à partir dans les villes côtières pour s'évader de l'oppression d'une vie harassante. Les vacances débutent pour eux avec des séjours plus onéreux que l'année dernière car la hausse des prix du carburant est un poids qu'ils vont devoir supporter durant les quelques jours de repos prévus. Ils vont essayer d'oublier des soucis qui, pourtant, ne les lâcheront pas. Les parents vont tout faire pour distraire des enfants qui ont passé une année scolaire difficile et qui ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Il sera toujours temps de revenir à une réalité peu souriante lors de leur retour dans la Capitale.

Ce sera alors la préparation de la rentrée et les problèmes financiers qui vont en découler. L'espoir de voir une augmentation de salaire, promise depuis le mois de mai après la décision prise en conseil des ministres, risque d'être déçu et les salariés vont devoir ronger leur frein. Ce mois d'août ne devrait pas être différent de ces trente jours qui se sont écoulés. Les nouvelles distillées par les organes d'information ne devraient pas trop changer. La jirama continuera ses délestages et ses coupures d'eau, les prix des PPN vont continuer à augmenter. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil hivernal.