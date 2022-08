Algérie: Le pays œuvre en permanence à attirer les investissements étrangers

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie œuvrait en permanence à attirer les investissements étrangers, compte tenu des opportunités offertes sur l'ensemble du territoire national. L'Algérie s'attèle à attirer les investissements de pays frères et amis à l'image du Qatar, de la Turquie, de l'Arabie saoudite et de certains pays considérés comme alliés stratégiques à l'instar de l'Italie et autres, a précisé le Président Tebboune lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche sur les chaînes de radio et de télévision nationales, publiques et privées.

S'agissant de la coopération économique avec la Turquie, le président de la République a rappelé que ce pays était le plus grand investisseur étranger en Algérie à travers de nombreux projets à l'instar du complexe sidérurgique d'Oran dont la production a doublé et s'est orientée vers l'exportation, en sus d'autres investissements dans les domaines du textile et des industries légère et moyenne.

Mettant en avant "les relations historiques unissant l'Algérie et la Turquie qui n'ont jamais été entachées de problèmes", le Président de la République a estimé qu'il s'agit là d'un atout qui contribue à l'attraction de davantage d'investissements.

Dans ce sillage, le Président Tebboune a évoqué les investisseurs étrangers ciblés par l'Algérie, entre autres, les Qataris et les Saoudiens.

L'Italie demeure "un allié stratégique" étant le premier pays européen en termes de relations économiques avec l'Algérie, a-t-il soutenu.

Mettant en avant "la bonne foi des investisseurs italiens qui travaillent dans le silence", le président de la République a rappelé l'existence de centaines de sociétés italiennes activant en Algérie.

Le renforcement de ces relations, précise le président de la République, se poursuit avec le lancement de la phase de la production conjointe, mettant en exergue les efforts en cours pour créer des partenariats algéro-italiens dans divers domaines, dont la mécanique, l'automobile, la construction navale, les minoteries et le secteur de la défense nationale, outre les projets dans le domaine d'installation des équipements.