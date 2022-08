Congo-Kinshasa: C'est quoi une ville de luxe ?

C'est quoi une vie de luxe ? Si je te dis que je mène une vie de luxe, à quoi penseras-tu ? A de l'or qui coule dans ma maison, à des voitures de marque entourant ma parcelle, à des voyages à chaque battement des cils ou à un lit d'argent ? Je ne parle pas du luxe que tout le monde reconnaît, je parle de celui qui murmure dans l'inconnu et l'inaperçu.

Mon luxe, c'est d'être sous pluies de bonté dans le pré de l'existence, admirer l'élixir des jours qui se réveillent au clair de mes yeux. C'est la somptuosité du ciel quand il m'agrippe à son impétuosité.

L'aurore exquise n'est-elle pas luxueuse avec ses perles de couleurs ? Et l'oiseau dans le déploiement de ses ailes ? Qui suis-je pour ne pas me regarder comme la mer se regarde avec tant de fierté lorsqu'elle reflète le zénith ? Le luxe n'est pas que d'or et d'argent, Il est aussi du savoir-être et du savoir-vivre.

Plus je vis, plus je deviens riche de la sublimité des aubes qui harpent après les ténèbres. Plus j'ignore les nuits, plus j'apprécie les jours. Des torrents des charmes ruissellent encore sur l'autre joue du monde, je les aperçois par delà ses larmes.

Et lorsque je regarde par delà moi-même, je trouve encore mille raisons de croire que le luxe n'est que la volonté de fouiller dans les méandres de la terre, les béatitudes éclipsées par une fadeur d'esprit qui réduit le bonheur aux choses palpables.