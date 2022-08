Afrique Centrale: Les actes de vandalisme à Goma/Nord-Kivu - Solange Masumbuko condamne et appelle la population à la vigilance

Le rapporteur du groupe parlementaire AFDC-A, Honorable Solange Nyenyezi Masumbuko, ce mercredi 27 juillet 2022, de fil en blanc, a fustigé les actes de vandalisme qui ont accompagné la marche d'expression du ras-le-bol des Gomatraciens au sujet de la présence de la Monusco dans cette partie du Pays, renseigne le communiqué lu et rendu public.

"Dire NON à la Monusco ne devrait pas faire appel au meurtre, aux casses, aux pillages, ni à tout autre vandalisme... , Restons vigilants et ne cédons pas à la manipulation... ". C'est ce que l'on peut de manière succincte, retenir du communiqué de presse concoctant déclaration politique de la députée nationale Solange Masumbuko, dont une copie est parvenue à la rédaction de votre média.

En effet, elle a inscrit en faux, les allégations portant le chapeau de tels épiphénomènes à Modeste Bahati Lukwebo.

A l'instar d'une pyramide renversée, Solange Masumbuko Nyenyezi a commencé par poser les bases d'une marche censée être démocratique.

"Nous devons très vite dire que manifester est un droit, la constitution accorde à chaque citoyen le droit de manifester, de protester et de s'exprimer librement. La population de Goma n'a exercé que son droit le plus légitime. Nous devons le reconnaître à ce titre-là ", renseigne le communiqué.

Et d'ajouter : "Cependant, nous disons que dire non à la Monusco ne devrait pas faire appel au meurtre, aux casses, aux pillages ni à tout autre acte de vandalisme. Nous condamnons cette attitude. Piller la base de la Monusco n'est pas la solution. Et cela ne peut qu'être dénoncé et condamné. Nous déplorons à cet effet, les pertes en vies humaines enregistrées dont un casque bleu et deux membres de la police des nations unies mardi à Butembo ainsi que 6 manifestants. Nous présentons aussi nos condoléances aux familles des victimes ".

Le rapporteur du groupe parlementaire AFDC-A a invité la population à la retenue puisqu'elle est d'avis que les violences et actes cyniques ne résolvent rien.

"Nous invitons au même moment nos compatriotes du Nord-Kivu à la retenue. Ce n'est pas dans la violence et le chaos que nous allons mettre fin à l'insécurité. Ne tombons pas dans les pièges des ennemis. Par contre, faisons confiance aux autorités du pays surtout aux efforts diplomatiques de notre président. Félix TSHISEKEDI, qui portent déjà ses fruits sur la scène internationale, aux résolutions issues de nos travaux parlementaires mais également à nos forces armées ", a-t-elle renchéri.

Elle a inscrit en faux les allégations faisant porter les péchés d'Israël à Modeste Bahati Lukwebo et appelle la population à ne pas céder à la manipulation des ennemis de la paix.

"Nous profitons également de l'occasion pour fustiger les agissements et les réactions de certaines personnes, de tireurs des ficelles qui s'hasardent et se permettent d'attacher ces événements malheureux que nous déplorons sur le dos du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il s'agit tout simplement d'une machination, d'une campagne de dénigrement et de diabolisation qui vise à ternir l'image de marque du camarade modeste Bahati Lukwebo.

Nous nous sentons donc dans l'obligation républicaine de nous opposer à cette campagne malfaisante. En tant qu'homme de paix, le professeur Modeste Bahati Lukwebo ne peut pousser la population à la violence. Restons vigilants et ne cédons pas à la manipulation des ennemis de la paix ", conclu le communiqué.