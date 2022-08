Maroc: L'Université IbnTofail étoffe ses activités sportives et culturelles au service de l'épanouissement des étudiants

L'Université Ibn Tofaïl de Kénitra (UIT) a étoffé récemment l'offre de ses activités sportives et culturelles au sein de son campus, avec l'inauguration d'un complexe sportif de haut niveau et la création d'un département des arts et médias à la faculté des langues, des lettres et des arts.

Consciente du rôle que revêt le sport dans l'épanouissement des étudiants, dans leur éducation ainsi que dans leur préparation à une pleine insertion dans la vie universitaire et par la suite, dans la vie professionnelle, l'Université Ibn Tofaïl a récemment créé au sein de son campus, un complexe sportif de haut niveau et aux standards internationaux, indique un communiqué de l'établissement.

L'inauguration de ce complexe sportif s'est déroulée, samedi dernier, en présence notamment du ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, du gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M'Hamdi, du président de l'UIT, Azzedine El Midaoui, du secrétaire général du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Youssef Belqasmi, ainsi que d'autres responsables, souligne-t-on.

Un parterre de stars du sport national, Nezha Bidouane, Aziz Daouda, Hicham Dguig, Jaouad Zairi, Adil Belgaid, Seloua Ouaziz, Norredine Bouyahyaoui et Laâbd Khalifa ainsi que de grandes personnalités notoires du monde du sport, était également présent à cette cérémonie qui a été couronnée par des courses d'athlétisme de différentes catégories et s'est soldée par la remise des prix aux gagnants.

Par ailleurs, l'Université Ibn Tofaïl a créé la filière "Arts et Médias" à la faculté des langues, des lettres et des arts, dans la foulée des différentes initiatives mises en place pour promouvoir la culture au sein du campus.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'accompagner la réforme universitaire qui vise à adapter la formation universitaire aux exigences du marché de l'emploi, et de mettre l'enseignement des arts au centre des intérêts académiques, grâce à un socle pédagogique représenté par un jeune corps professoral capable de consolider son empreinte académique, en plus d'une ingénierie pédagogique qui allie savoir et formation professionnelle.

Ainsi, une cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la première promotion de cette filière a été organisée au théâtre de l'Université et a été présidée par le Président de l'UIT et le Secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cette première promotion est parrainée par le réalisateur, producteur et acteur Driss Roukhe qui s'est montré honoré et fier de cette marque d'estime et de confiance. Il s'est également engagé à rester en contact avec les jeunes lauréats artistes pour les encadrer ainsi que pour le montage et la réalisation d'éventuels projets artistiques.

Cette manifestation a été clôturée par des prestations artistiques musicales et théâtrales des lauréats qui ont montré de véritables talents, fruits de leur formation, conclut le communiqué.