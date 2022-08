Congo-Kinshasa: Ambassade du pays en France - Bitou Keita consulte Isabel Machik Ruth Tshombe

L'entrevue entre la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et Cheffe de la Monusco et l'ambassadrice de la RDC en France a tourné autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC dans le contexte de l'agression du M23.

L'ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC) en France, Isabel Machik Ruth Tshombe, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et Cheffe de la Monusco, Bintou Keita, ont échangé, fin juillet, à Paris, en France, sur la situation sécuritaire au Congo. Les deux personnalités ont spécifiquement évoqué la situation sécuritaire du pays dans le contexte de l'agression du M23.

Lors de cette rencontre, la cheffe de la Monusco a notamment relevé les efforts de la mission onusienne dans la stabilisation de la paix en RDC. Et de souligner que la Monusco appuie le processus politique de Nairobi à l'initiative du président Felix-Antoine Tshisekedi ainsi que le programme du gouvernement congolais de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS).

Le soutien militaire du Rwanda au M23

S'appuyant sur le point de vue du gouvernement, l'ambassadeur de la RDC en France, Isabel Machik Ruth Tshombe, a fustigé et dénoncé le soutien militaire du Rwanda au mouvement terroriste M23.

Isabel Machik Tshombe s'est, par ailleurs, félicitée du travail conjoint mené par les Forces armées de la RDC (Fardc) et la Monusco en vue de mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui écument l'est du pays et de sécuriser ainsi la population, tout en gardant intactes les frontières du pays.

Non au discours de haine

Les discours de haine qui seraient entretenus par une infime partie de la diaspora constituent l'une des préoccupations évoquées par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Bintou Keita a, dans ce sens, sollicité le concours de l'ambassadeur Isabel Machik Tshombe dans la lutte contre ce phénomène au sein de la diaspora congolaise notamment en France.

La cheffe de la Monusco a trouvé une oreille attentive auprès de l'ambassadeur de la RDC en France, qui a promis d'initier un travail de pédagogie auprès de jeunes et de la diaspora pour une meilleure appréhension du pays et la défense de choses positives qui s'y font. La patronne de la Monusco, rappelle-t-on, effectue en ce moment une tournée européenne de consultation dans le cadre du contexte sécuritaire actuelle dans l'est de la RDC où un plaidoyer est mené sur le processus de Nairobi.

C'est donc en sa qualité de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC que Bintou Keita a rencontré l'ambassadeur de la RDC en France, Isabel Tshombe, dans les installations de l'ambassade de la RDC dans l'Hexagone. Ce haut cadre de l'ONU était accompagnée par le chef de la section des affaires politiques de la Monusco, François Grignon, et son assistant spécial, Nicolas Normand. Il est également noté que c'est pour la première fois que la patronne de la Monusco consulte depuis sa prise de fonction en mars 2021.