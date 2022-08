Congo-Brazzaville: Législatives 2022 à Mouyondzi - Les partisans des deux candidates chantent victoire

Dans la soirée du 31 juillet, après le vote du second tour, Mouyondzi, circonscription électorale unique, était en effervescence. Les partisans de la candidate du Parti congolais du travail (PCT), Jacqueline Lydia Mikolo, et ceux du Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail (Must), Claudine Munari, ont arpenté les artères de cette localité en motos, en véhicules, à pied scandant les chants de victoire. " Nous avons gagné ", s'écriaient les uns et les autres alors que les résultats officiels ne sont pas encore publiés.

Mais, sur les réseaux sociaux, les chiffres tendant à donner la victoire à telle ou telle candidate se sont répandus comme une trainée de poudre. Ce qui a poussé les partisans des deux candidates à descendre dans la rue, de façon quasiment spontanée, pour crier victoire au rythme des chants traditionnels du terroir.

Dans cette confusion, le suspense est visiblement loin de terminer à Mouyondzi. Il n'y a pas eu de carnavals le 1er août, mais dans la matinée des chants ont retenti dans les quartiers acquis à la cause des deux formations (PCT et Must). Des conversations alimentées par les tendances du scrutin, arrosées de vin de palme et autres liqueurs dans une assurance affichée de part et d'autre. Il faut attendre la publication des résultats officiels pour connaître le sort définitif de chaque partie pour ces législatives.