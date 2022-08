Congo-Brazzaville: Technologies - Création en vue de l'Agence de développement de l'économie numérique

Le Sénat a approuvé, le week-end dernier, le projet de loi portant création de l'Agence de développement de l'économie numérique. La structure aura entre autres missions de promouvoir le développement de technopoles, d'incubateurs des entreprises du numérique au Congo et de préparer la transition digitale dans le pays.

L'Agence de développement de l'économie numérique (ADEN) sera, du point de vue juridique, un Etablissement public administratif (EPA), doté d'une personnalité juridique et une autonomie financière. Elle aura pour missions de mettre en œuvre les stratégies et plans d'actions en vue d'améliorer l'écosystème numérique au Congo, promouvoir et inciter la population à l'usage des technologies de l'information et de la communication.

L'ADEN s'occupera aussi de la promotion des politiques de formation et de recherches adaptées aux besoins du numérique au Congo, ainsi que la création de la production de l'offre des contenus digitaux dans le pays. De même, d'après le rapport de la commission économie et finances, la structure œuvrera non seulement pour le développement des technopôles et d'incubateurs des entreprises du numérique, mais aussi pour favoriser une gouvernance des systèmes d'information de l'Etat et de préparer la transition digitale.

La gestion technique du portail web officiel du gouvernement et l'identité numérique du Congo et la recherche des financements pour la réalisation des projets font aussi partie des préoccupations de l'Agence de développement de l'économie numérique. Son directeur général sera nommé par décret présidentiel en Conseil des ministres.

Un jour auparavant, la chambre haute du Parlement avait entériné un autre projet de loi similaire portant ratification de l'accord de financement entre le Congo et la Banque internationale de reconstruction et de développement d'un montant de 100 millions de dollars américains. Ce projet a pour objectif d'accélérer la transformation numérique au Congo à travers une série d'interventions visant à augmenter l'accès au numérique de la population mal desservie à l'internet à haut débit.

Il vise également à améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services adéquats au profit de la transformation numérique, détermine une série de services adaptés au numérique qui prendront en compte le " parcours de vie " des personnes.