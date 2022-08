Congo-Brazzaville: Formation - Les journalistes sportifs réclament une deuxième session

La formation visant à renforcer les performances des journalistes exerçant dans le domaine des sports a suscité chez les participants la motivation quant à leur souhait de progresser dans leur profession. La pérennisation de l'initiative prise par la Fédération congolaise de football (Fécofoot) est le canal par lequel ils pourront atteindre leurs objectifs.

" Au cours de ce séminaire, nous avons appris beaucoup de notions visant à renforcer nos performances dans l'exercice de notre fonction. Convaincus que cette session de formation n'est pas la dernière sous votre règne à la tête de la fédération, nous sollicitons ici sa pérennisation et nous vous encourageons dans cette direction ", peut-on lire dans le mot des participants rendu public le 30 juillet. Ils ont témoigné leur reconnaissance à la Fécofoot pour l'intérêt particulier que son président accorde à la presse sportive nationale.

Un souhait également partagé par le directeur de cabinet du ministre en charge des Sports. " Je voudrais féliciter la Fédération congolaise de football pour cette initiative et l'encourager à poursuivre dans cet élan car, nous le savons bien, la première ressource est avant tout humaine. Ce séminaire qui participe au développement du capital humain ne peut qu'apporter une valeur ajoutée à l'environnement, à l'écosystème du sport dans notre pays ", a indiqué Charles Makaya dit Mackaill.

Cette formation professionnelle, faut- il le rappeler, a été appuyée par la pratique. Et le match amical qui a opposé, le 27 juillet, à Brazzaville, les Diables rouges du Congo aux Léopards de la République démocratique du Congo a été une occasion idéale pour mettre en œuvre les différents thèmes développés par Charles Mbuya, présentateur à Canal+. " C'était le moment fort de la semaine parce que c'était une formation professionnelle qui nécessitait de la pratique. Les participants se sont bien prêtés à l'exercice ", a-t-il précisé.

Il a, en outre, insisté sur le processus de la création audiovisuelle, s'appuyant notamment sur des faits concrets, à savoir comment concevoir son sujet, comment le mettre en œuvre, comment le tourner. " Quand on va sur le terrain, on doit savoir ce que l'on recherche parce qu'on a déjà pensé à son sujet en amont, choisi l'angle et préparé son matériel. Il faut respecter le processus de création. Si vous le respectez, vous allez changer beaucoup de choses et proposer des sujets intéressants ", a commenté Charles Mbuya, l'animateur de la formation.

De son côté, le président de la Fécofoot s'est dit satisfait de l'organisation de cette formation qui, selon lui, permettra aux journalistes de relever le grand défi auquel ils seront confrontés dans l'exercice de leur profession. Jean Guy Blaise Mayolas a, par ailleurs, exhorté les journalistes à faire preuve d'une rigueur professionnelle.

" En tenant compte des objectifs de la formation, j'ose croire qu' à l'issue de celle-ci vous avez véritablement consolidé vos acquis et renforcer vos compétences. Dès lors vous devez être capables grâce aux exposés présentés et aux illustrations pratiques d'explorer les nouvelles pratiques de votre matière, de maîtriser le processus et technique du tournage ainsi que les contraintes liées à l'écriture journalistique et de formaliser votre travail au quotidien grâce à l'acquisition des nouvelles connaissances techniques et journalistiques ", a souligné Jean Guy Blaise Mayolas.