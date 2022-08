Sénégal: BRVM - La capitalisation des actions débute le mois d'août avec une baisse de plus de 17 milliards FCFA

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a débuté le mois d'août 2022 avec une baisse de 17,042 milliards de FCFA.

Au terme de la journée de cotation de ce lundi premier aout 2022, cette capitalisation s'est située à 6300,477 milliards de FCFA contre 6317,519 milliards de FCFA la veille.

Cette situation est induite par le repli de 0,27% de l'indice composite (indice général de la Bourse) à 209,30 points contre 209,87 points la veille. Du côté de l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), une baisse de 1,03% est notée à 162,95 points contre 164,65 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 499 millions à 8129,854milliards de FCFA contre 8129,355 milliards de FCFA précédemment.

La valeur totale des transactions s'est ainsi établie à 348,023 millions de FCFA contre 1,437 milliard de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 3 750 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 5,41% à 6 430 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 2,67% à 770 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 2,34% à 4 600 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,27% à 9 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,96% à 1 070 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 5,23% à 1 360 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 1 000 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 12 000 FCFA) et BOA Mali (moins 3,03% à 1 600 FCFA).