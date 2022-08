Soudan: La Cour jugeant l'affaire du martyr Mahgoub Al-Taj écoute deux témoins de défense

Khartoum — Le tribunal qui juge l'affaire de l'assassinat du martyr Mahgoub Al-Taj Présidé par le juge Zuhair Babiker Abdul-Raziq, a repris Lundi ses séances et a écouté deux témoins de la défense. Le premier témoin de la défense, le recteur adjoint de l'université Al-Razi, Dr Ahmed Riziq, a dit devant le tribunal que l'université a décidé que l'étude serait suspendu le jour de l'événement, le 24 Janvier 2019, mais les étudiants s'étaient rassemblés après avoir quitté l'université en criant des slogans, puis un pick-up avec trois civils les a confrontés et un affrontement a eu lieu, puis d'autres véhicules Land Cruiser pick-up sont arrivés et ont affronté les étudiants pour seulement sept minutes.

Il a déclaré que l'administration de l'université a ensuite réussi à faire sortir les étudiants par bus et qu'aucune information sur l'arrestation, la blessure ou le martyre de tout étudiant n'a été reçue, ajoutant qu'à 17h00 il a appris qu'un étudiant avait été blessé et qu'il était soigné à l'hôpital Al-Amal.

Le Recteur adjoint de l'université Al-Razi a expliqué que deux procureurs sont arrivés à l'université deux semaines après l'incident pour enquêter sur l'incident, soulignant qu'il n'y a aucune coordination entre l'administration de l'université et les forces de sécurité.

Dans le même contexte, le deuxième témoin de la défense, le capitaine au service de la sécurité publique, Amin Ismail Al-Amin, qui travaille au département politique, la section de la sécurité des étudiants, a déclaré qu'il était présent à l'université Al-Razi le 24 Janvier 2019 et que le résumé du rapport préparé par son département ce jour-là indique qu'une manifestation a eu lieu à l'université à laquelle un certain nombre d'étudiants ont participé et qu'elle a été contenue par les forces de police et les forces du département des opérations, ajoutant qu'il n'a pas vu le martyr ou sa blessure.

Le tribunal a fixé la date du 15 Août pour continuer à écouter les autres témoins de la défense dans cette affaire.