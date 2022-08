Afrique: Grande muraille de Chine - Une attraction qui résiste toujours au temps

La Grande Muraille de Chine reste toujours un emblème et une identité pour ce pays. Elle est un passage obligé pour tout touriste ou visiteur en Chine. L'infrastructure qui au départ était à usage militaire, est toujours séduisante, attirante et résistante.

BEIJING (CHINE) - Pour visiter la Grande Muraille de Chine à partir de Beijing (Pékin), il faut se lever tôt afin d'éviter les légendaires embouteillages de la capitale chinoise. Une occasion de découvrir Pékin au petit matin avec son temps brumeux et orageux par intermittence. Notre convoi qui devait visiter la section Juyongguan de la Grande Muraille est parti du côté nord de la ville. Beijing au petit matin s'offre à nos yeux avec un défilé des Pékinois qui sortent par petits groupes des stations de métro qui pullulent dans la ville.

Il y a au total 15 lignes qui permettent un transport de masse performant. C'est aussi une occasion de contempler les nombreuses voitures qui constituent le parc automobile de la capitale chinoise avec des marques d'origines diverses : allemandes, américaines, japonaises, sud-coréennes et aussi chinoises. Beijing au petit matin, c'est aussi un défilé de bicyclettes qui sont une vraie identité dans cette ville.

Les vélos se voient à tout bout de rue et de ruelle. Ils sont devenus des moyens de transport très prisés des Chinois et se louent à 1 yuan (93 FCfa) l'heure. Beijing, c'est tout aussi une architecture futuriste symbolisée par de grands immeubles tout neufs avec un design moderne qui côtoient une architecture traditionaliste avec des bâtiments anciens qui gardent toute leur authenticité et beauté.

Après une heure et demie de bus qui a traversé une partie de la ville avec toujours des cabines de test Covid, qui s'alignent, nous voici, à l'entrée de la section Juyongguan de la Grande Muraille qui est distante de Beijing d'une soixantaine de kilomètres. Au loin, dans la voiture, les forteresses de la Grande Muraille se montrent aux visiteurs qui n'hésitent pas à sortir leurs smartphones pour commencer les séances photo.

Ce n'est que le début... Après les formalités d'usage : présentation du Code vert de santé, précieux sésame pour entrer dans tout lieu en Beijing et achat de tickets, la Grande Muraille s'offre à nous, en vrai. Notre guide, Alice, commence d'abord les présentations et explications de cette infrastructure qui est une identité et une carte postale de la Chine.

Venir en Chine, sans visiter la Grande Muraille, est presque impossible pour tout touriste ou visiteur. L'édifice reçoit chaque année des millions de personnes venues découvrir cet édifice qui défie le temps et l'espace. Avec plus de 20.000 kilomètres de longueur, elle traverse presque toute la Chine et est à cheval sur plusieurs provinces, 15 au total. Dans les explications de la guide, deux mots reviennent plus : " Ming Dynasty ".

Condition physique

En effet, cette dynastie qui a régné sur la Chine pendant plusieurs siècles, du 12ème au 15ème siècle, a apporté plus de pierres à la construction de cette muraille qui, au départ, était vouée à être d'un usage militaire et défensif. "La Grande Muraille est une construction militaire. Elle servait de fortification et de forteresse qui ont été mises en place pour protéger la frontière nord de la Chine", raconte Alice.

Vraie fortification, elle l'est toujours. Ses dalles construites comme des pavés tiennent toujours avec le temps. Pour notre visite, un parcours d'une dizaine de kilomètres a été proposé. Comme une longue marche, la visite de la Grande Muraille demande une excellente condition physique. D'ailleurs, dans l'une des forteresses, il est bien indiqué en anglais que ceux qui ont des antécédents d'accidents cardio-vasculaires sont appelés à faire attention.

Ainsi, des cliniques sont même disposées le long des parcours pour venir en aide aux visiteurs qui s'essoufflent ou qui ont besoin d'aide. Il est d'ailleurs conseillé de monter les marches avec des bouteilles d'eau. Au fil des minutes de marche, nous prenons de la hauteur et ainsi admirer les montagnes qui bordent la Grande Muraille.

Par endroits, la montée des marches de la Grande Muraille pour prendre de l'altitude ressemble à bien des égards aux mêmes exercices et efforts physiques pour aller sur le toit du Monument de la Renaissance de Dakar. Il arrive même de croiser des visiteurs qui se donnent le temps d'un break pour reprendre leur souffre et ainsi continuer leur route.

Avec cette période d'hivernage, le ciel nuageux et pluvieux donne l'occasion aux marcheurs d'approcher la brume qui entoure les montagnes. Avec les conséquences de la pandémie et les restrictions pour les entrées en Chine, les visiteurs ne sont plus nombreux.

Un des guides nous signale que, souvent, les jours de week-end, les élèves qui sont en vacances y viennent pour des visites et excursions. "Pour les périodes normales, nous recevons des dizaines de milliers de personnes par jour et venant d'horizon divers", dit-il.

Devenue patrimoine mondial de l'Unesco, la Grande Muraille est ainsi l'une des plus grandes attractions de la Chine. Après presque deux heures de marche le long de la section Juyongguan, nous voici presque à la fin de notre randonnée aussi épuisante qu'éreintante pour découvrir une infrastructure qui au début était à usage militaire et qui aujourd'hui est devenu un emblème de la Chine...

Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1987

Les Chinois la considèrent comme le plus grand projet de construction et architectural du monde. Première attraction de ce pays, la Grande Muraille est désignée, depuis 1987, par l'Unesco, comme site du patrimoine culturel mondial, "prouvant que les valeurs historiques, culturelles et humanistes de la Grande Muraille ont été reconnues par le monde et que la Grande Muraille est à la fois chinoise et mondiale", selon le document de présentation.

"La Grande Muraille est un système de défense intégré comprenant non seulement des murs élevés et solides, mais aussi des tours de signalisation massives, des barrières, des casernes, des postes de garnison et des forteresses le long des murs, formant ensemble une ligne insurmontable, pendant des milliers d'années, pour protéger les territoires des anciens États chinois contre les tribus nomades de la steppe du nord", poursuit le document.

Ce long mur, tout comme un gigantesque dragon, serpente à travers déserts, prairies, montagnes et plateaux, s'étendant sur environ 21 196 kilomètres d'ouest en est de la Chine. L'utilisation militaire de la Grande Muraille s'est estompée, mais maintenant, en tant qu'exploit architectural avec une signification historique, c'est certainement l'attraction emblématique numéro un en Chine.

Selon le président chinois Xi Jinping, serpentant sur les crêtes montagneuses du nord de la Chine, la Grande Muraille, l'une des plus grandes merveilles du monde, symbolise l'esprit du peuple chinois.