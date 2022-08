Sénégal: Mondial Qatar 2022 - Les places vaudront cher dans la Tanière des Lions

À partir de novembre prochain, le Qatar accueillera la 22e édition de la Coupe du monde. Le Sénégal, comme en 2018, sera au rendez-vous. Mais les places vaudront cher pour les "Lions" évoluant dans les championnats européens et qui devront, dès à présent, se montrer à leur meilleur niveau et performants avec leurs clubs respectifs.

Les championnats européens reprennent bientôt leurs droits. La Ligue 1, la Premier League et la Bundesliga le 5 août, la Liga espagnole le 13 août, la Serie A le 14 août. Ils seront nombreux les Sénégalais à être dans les starting-blocks.

Cette année, ces compétitions serviront de baromètre pour les "Lions" qui aspirent à prendre part à la grand-messe du football mondial prévu à partir de novembre prochain, au Qatar.

Pour certains, la place est assurée. Sadio Mané (Bayern) qui, après avoir fait les beaux jours de Liverpool, aura la lourde tâche de faire oublier le Polonais Lewandowski dans le cœur des supporters bavarois, Kalidou Koulibaly (Chelsea) qui tentera un nouveau challenge en Angleterre, Edouard Mendy (Chelsea), Gana Guèye (Psg) et Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace), dans une moindre mesure, sont, sauf immense surprise, assurés d'être là. Les places à leurs côtés vaudront très cher.

En effet, ces joueurs sont les seuls rescapés du groupe qui a fait la campagne russe en 2018. Les autres, Moussa Wagué, Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Lamine Gassama, Kara Mbodj, Salif Sané, Pape Alioune Ndiaye, Alfred Ndiaye, Cheikh Ndoye, Moussa Sow, Moussa Konaté, Diafra Sakho et Mame Biram Diouf ont tous quitté le navire. Et leurs chances d'être rappelés sont infimes, voire inexistantes.

Pour le rendez-vous qatari, le groupe qui a disputé et remporté la Can en février dernier formera assurément l'ossature de l'équipe qui défendra les couleurs du Sénégal.

Les choix du coach

Avec la décision de la Fifa d'autoriser des listes de 26 joueurs, une dizaine d'éléments pourrait découvrir les joies d'un mondial. De quoi soulager Aliou Cissé qui aura ainsi la possibilité de conforter ses choix. Chez les gardiens de but, Alfred Gomis (Rennes) endossera, comme toujours, le rôle de doublure, de l'indéboulonnable Edouard Mendy.

La seule incertitude demeure le poste de troisième gardien. Cissé devra alors trancher entre Seni Dieng (Queen Park Rangers) et Alioune Badara Faty (Casa Sports). Il pourrait aussi les embarquer tous les deux s'il opte pour quatre gardiens de but. Bingourou Camara (Sporting Charleroi), le cinquième larron, aura aussi son mot à dire.

En défense, Saliou Ciss (As Nancy-Lorraine), classé dans l'équipe type de la Caf de la dernière Can, garde une longueur d'avance sur ses concurrents. Youssouf Sabaly (Bétis Séville) qui a effectué son grand retour dans la Tanière va, lui aussi, devoir batailler en club pour rester dans les plans d'Aliou Cissé qui voudra mettre en place une équipe qui fera mieux qu'en Russie quatre années plus tôt.

Quid de Pape Abdou Cissé (Saint-Etienne), de Fodé Ballo Touré (Milan Ac), d'Abdou Diallo (Psg) qui a formé une charnière solide avec Koulibaly, et de Bouna Sarr (Bayern) qui s'est imposé lors de la dernière Can ? Ils postuleront légalement à une nouvelle convocation.

Cependant, les deux joueurs qui n'entrent pas dans les plans de leurs entraineurs respectifs devront d'abord trouver un point de chute et grappiller du temps de jeu. Alpha Dionkou (Barça B) constitue, avec sa polyvalence, un atout de taille pour Aliou Cissé.

Le seul hic est qu'il évolue avec l'équipe B du Barça. Les chances sont infimes pour Ibrahima Mbaye qui n'a plus été appelé depuis la Can et Abdoulaye Seck, qui n'a disputé la moindre minute depuis sa convocation lors de la quête du titre continental.

Plans d'Aliou Cissé pour étoffer son effectif

Au milieu de terrain, Nampalys Mendy (Leicester) qui a fait parler sa science au Cameroun semble avoir une longueur d'avance sur Pape Guèye (Marseille) et les autres. Krépin Diatta (Monaco) s'est remis de sa lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche contractée en novembre dernier. Sa présence dépendra en partie de l'évolution de son état de forme avec le club de la Principauté.

Pape Matar Sarr (Tottenham), auréolé de son titre de meilleur jeune joueur africain de l'année devra convaincre, lui qui n'a pas très souvent été utilisé par Cissé. Le jeune joueur qui incarne l'avenir devra faire la différence chez les Spurs ; même s'il a de fortes chances d'être appelé. Moustapha Name (Paris Fc) et Mamadou Loum Ndiaye (Fc Porto) devraient également en faire autant.

Le secteur offensif fait partie des plus fournis. Avec la forte concurrence, le choix s'annonce ardu. Bamba Dieng (Marseille) postulera à une nouvelle convocation. Ismaïla Sarr (Watford), relégué une deuxième fois avec son club, et Keïta Baldé (Cagliari) en perte de vitesse, devront travailler encore et progresser afin de ne pas être laissés à quai.

Le même challenge s'impose à Famara Diédhiou (Alanyaspor), Boulaye Dia (Villarreal), Habib Diallo (Strasbourg) et Krépin Diatta qui a rejoué en match amical hier avec son club Monaco. Illiman Ndiaye (Sheffield United) et Demba Seck (Torino), qui font partie des nouveaux visages de la Tanière, ne voudront, pour rien au monde, rater le rendez-vous après s'être ouvert les portes de la sélection. Une saison parfaite plaiderait en leur faveur.

Quatre ans après le fiasco russe, Aliou Cissé sera assurément partagé entre la volonté de choisir les meilleurs joueurs du moment et celle de s'appuyer sur le groupe qui a remporté la Can pour asseoir une équipe de très haut niveau qui puisse valoir beaucoup de satisfactions au Sénégal.

Celle d'injecter du sang neuf aussi, si toutefois de nouvelles révélations venaient à exploser. Il a donc près de quatre mois pour se creuser les méninges et cocher définitivement les noms des 26 qui feront le déplacement au Qatar.

CAMP DE BASE DES ÉQUIPES À LA COUPE DU MONDE "QATAR 2022"

Le Sénégal devrait loger au Duhail Handball Sports Hall

Lors de la Coupe du Monde de la Fifa (21 novembre-18 décembre), les 31 équipes qui se rendront au Qatar auront, toutes, leur propre camp de base. Le Sénégal devrait ainsi occuper le Camp de base du Duhail Handball Sports Hall, qui est le siège de la fédération qatarie de handball. C'est ce qu'a révélé la Fifa dans une note adressée aux différentes équipes devant participer à la Coupe du Monde 2022.

Le Qatar veut mettre à l'aise ses hôtes footballeurs et dirigeants au cours de leur séjour dans ce pays. Et en décidant de mettre les 32 équipes dans des installations haut de gamme pendant la compétition, ce pays compte ainsi rendre le séjour agréable à tous ses hôtes. Et sauf changement de dernière minute, la Fédération sénégalaise de football devrait porter son choix sur le Duhail Handball Sports.

Le site que le Sénégal devrait choisir est composé 60 chambres pour les joueurs, un grand restaurant neuf, des bureaux administratifs, un espace presse, des loges exclusives et présidentielles, un centre médical, un gymnase et une piscine. Bref, toutes les commodités requises devant permettre à Aliou Cissé et ses joueurs d'être dans d'excellentes conditions de performance.

"Parmi les nombreux attraits uniques de cette Coupe du Monde de la Fifa 2022, 24 des 32 sélections seront logées dans un rayon de 10 km. Cette concentration constitue un plus indéniable pour l'ambiance de l'événement à Doha et dans les alentours, ainsi que pour les supporters locaux et internationaux", ajoute la note.

Le camp de base d'une équipe est son quartier général pour toute la durée de la compétition. Il combine un site d'entraînement avec un hôtel ou une autre forme d'hébergement. Trois types de site d'entraînement seront utilisés pendant la compétition : clubs locaux, sites d'entraînement groupés et stades. Rénovés ou construits à neuf, bon nombre d'entre eux constituent une part importante de l'héritage de la compétition pour le football de base au Qatar.

Les structures d'hébergement comprennent des hôtels quatre ou cinq étoiles, des villas, des complexes hôteliers ou des logements non hôteliers, y compris des résidences d'académies sportives ou des logements scolaires et universitaires. Outre des infrastructures telles que des salles de soins, les équipes bénéficieront d'espaces communs à leur usage exclusif afin de préserver leur intimité tout en répondant aux protocoles élaborés en matière de sécurité.