Afrique: Dans ce contexte de crise mondiale, l'Afrique a la chance de développer des financements innovants pour le développement

Agnes Chimbiri-Molande, Représentante permanente du Malawi auprès des Nations Unies

L'ambassadrice Agnes Mary Chimbiri-Molande est la première femme représentante permanente du Malawi au siège des Nations Unies à New York. Elle a parlé à Franck Kuwonu de ses priorités et de comment l'Afrique pourrait atténuer les effets du changement climatique, de la COVID-19 et du conflit ukrainien, et renforcer sa résilience face aux chocs futurs. En voici des extraits :

Quel a été votre parcours avant d'arriver à ce rôle ?

Il a commencé dans mon enfance. J'étais la petite fille que les Nations Unies veulent voir s'émanciper. Je faisais la plupart des tâches ménagères tandis que mes frères en faisaient peu. J'étais une lève-tôt et je l'ai toujours été, tant à l'école qu'au travail. L'expérience de mon enfance a créé des opportunités pour moi.

Mon expérience professionnelle m'a également préparée à ce travail, professionnellement et mentalement. J'ai travaillé avec le gouvernement du Malawi, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), d'autres agences des Nations Unies et la Banque mondiale au Malawi. Mon expérience comprend la coordination des institutions gouvernementales, l'analyse des questions de développement et la mise en œuvre de politiques et de programmes. J'ai également collaboré avec divers partenaires de développement, dont l'UE, l'USAID, des donateurs bilatéraux, le secteur privé et des ONG nationales et internationales. Il est intéressant de noter qu'ici, à New York, je travaille avec le même éventail de partenaires.

Mon parcours éducatif et professionnel relie les théories, les politiques et les interventions en matière de développement à des situations réelles. Mon premier diplôme universitaire était en éducation et, aux Nations Unies, l'éducation est une priorité pour le développement transformateur. Mon premier diplôme de troisième cycle était en affaires internationales, ce qui correspond à ce que je fais actuellement. Mon deuxième diplôme de troisième cycle, là encore, relie les processus de développement aux niveaux international, national et infranational aux processus de décision des ménages. En tant qu'ambassadrice, je suis la voix des Malawites et du président du Malawi (Lazarus McCarthy Chakwera), que je représente ici et dans tous les forums où je peux prendre la parole. Par conséquent, les connaissances et l'expérience que j'ai acquises au cours de mes études et de mes emplois précédents se sont révélées inestimables pour mon travail actuel.

Quelles sont, selon vous, vos trois principales réalisations en tant que représentant permanent du Malawi auprès des Nations Unies, ici à New York ?

Tout d'abord, j'ai pris mes fonctions en janvier 2022 et, en mars, j'ai réussi à convaincre notre Président, qui préside le groupe des PMA ("Pays les moins avancés"), de venir parler de l'agenda des PMA et de présider à l'adoption du Programme d'action de Doha 2022-2031 (un ensemble d'engagements visant à aider les PMA à atteindre les objectifs convenus au niveau international).

Deuxièmement, j'ai également invité le vice-président du Malawi (Saulos Klaus Chilima) au forum sur le financement du développement (FFD) et j'ai organisé des rencontres importantes avec des partenaires, notamment le Fonds vert pour le climat (GCF).

J'ai rejoint un groupe d'ambassadeurs pour convaincre 191 États membres de soutenir une résolution qui a fait du 24 juin la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Cette journée sera utilisée pour promouvoir l'importance de la participation des femmes à la diplomatie.

J'ai rejoint un groupe d'ambassadeurs pour convaincre 191 États membres de soutenir une résolution qui a fait du 24 juin la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Cette journée sera utilisée pour promouvoir l'importance de la participation des femmes à la diplomatie.

Ces visites de haut niveau ont donné l'occasion aux dirigeants du Malawi et à ma délégation de dialoguer avec divers partenaires, y compris le secteur privé, afin de mobiliser des fonds et un soutien technique pour les PMA, l'Afrique et le Malawi en particulier. J'ai également organisé le coparrainage d'un dialogue de haut niveau en marge du forum FFD pour discuter du financement du climat et d'autres questions d'investissement. En conséquence, la conceptualisation d'une initiative d'obligations pour l'eau (bleue) et le climat (verte) en Afrique australe est en cours. Si elle est négociée avec succès, cette initiative pourrait transformer les pays entourant les bassins fluviaux de la région en catalyseurs de l'action en faveur de l'eau et du climat pour des systèmes alimentaires et énergétiques durables.

Troisièmement, j'ai rejoint un groupe d'ambassadeurs pour convaincre 191 États membres de soutenir une résolution qui a fait du 24 juin la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Cette journée sera utilisée pour promouvoir l'importance de la participation des femmes à la diplomatie. Le groupe a été sollicité pour coparrainer l'organisation d'un banquet précédant l'Assemblée générale des Nations unies et d'un déjeuner des premières dames pour le leadership transformateur dans le monde.

Quelle est la partie la plus difficile de votre travail jusqu'à présent ?

Trouver un équilibre entre les intérêts de groupes d'États membres tels que les PMA, la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe) et le Groupe africain, et veiller à ce que les intérêts du Malawi soient prioritaires dans les différentes plateformes des Nations Unies, car les Malawites attendent également de moi que j'apporte de nouveaux partenariats et de nouvelles opportunités de développement transformateur dans notre pays.

Chaque pays doit se demander d'où vient l'argent pour mieux reconstruire. La hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants et le resserrement des conditions financières provoquent de graves souffrances humaines en Afrique. Le groupe africain se félicite de la mise en place par le Secrétaire général des Nations Unies du Groupe de réponse à la crise mondiale (GCRG) sur l'alimentation, l'énergie et les finances. Le GCRG aide les décideurs à mobiliser des ressources et à élaborer des stratégies pour aider les pays à faire face aux crises alimentaire, énergétique et financière. Je pense que nous pouvons surmonter ces défis si nous travaillons collectivement plutôt qu'en silos. La solidarité africaine est plus importante que jamais.

Quelles sont vos trois principales priorités pour l'avenir ?

Ma première priorité est de mobiliser le financement climatique pour l'adaptation et le renforcement de la résilience dans la région de l'Afrique australe, en veillant à ce que des systèmes durables d'alimentation, d'eau, d'énergie et de financement soient en place. J'ai déjà fait avancer cette idée avec mes collègues régionaux et d'autres parties prenantes, et les partenaires internationaux sont impatients de soutenir son déploiement.

Ma deuxième priorité est la transformation numérique pour aider notre région à se remettre plus rapidement de la COVID-19 et à mieux se préparer aux chocs futurs. La numérisation en Afrique devrait être une priorité afin de ne pas rester à la traîne. La transformation numérique facilitera les réformes nécessaires de l'architecture financière, de la gouvernance, de l'éducation et des écosystèmes et contribuera à combler les fossés numériques entre les sexes, entre les zones rurales et urbaines et entre les riches et les faibles revenus. Je contribuerai à assurer la solidarité mondiale pour faire progresser la science, la technologie et l'innovation.

La troisième priorité est le financement du développement. Dans ce domaine, je m'efforcerai d'aider mon gouvernement, la région d'Afrique australe et les PMA à mobiliser des partenariats pour un financement innovant et durable du développement et à mieux reconstruire. Je rechercherai de nouveaux partenariats, notamment avec des investisseurs privés, y compris des banques de développement.

Vous faites partie du groupe des ambassadeurs africains ici à New York, à un moment où le monde est confronté à de multiples défis - le changement climatique, la pandémie de COVID-19, et maintenant la guerre en Ukraine. Existe-t-il des positions africaines sur ces questions ?

Tous les pays ont été touchés par ces défis, même si l'impact se fait davantage sentir dans les pays vulnérables d'Afrique et des PMA. Au sein du Groupe africain, nous avons convenu de poursuivre le dialogue sur l'impact et les solutions possibles à ces crises qui auront des effets durables sur les systèmes sociaux, économiques et politiques du monde. Nous avons également convenu de travailler de manière solidaire et d'optimiser les possibilités pour l'Afrique de survivre à ces temps difficiles et de renforcer sa résilience face aux chocs futurs.

Il y a eu, par exemple, des discussions lors du sommet Union européenne-Union africaine [à Bruxelles en février 2022], et nous devons donner suite aux décisions prises à cette occasion. Les pays de l'UE tiennent-ils toujours leurs promesses ? Nous constatons que l'UE est préoccupée par le soutien à l'Ukraine, notamment par l'accueil des Ukrainiens qui fuient la guerre. Le Groupe africain craint que l'aide au développement ne soit détournée au profit de la réponse humanitaire et de la reconstruction de l'Ukraine dans la période d'après-guerre. Nous demandons à l'UE, au système des Nations unies et aux autres partenaires de développement de continuer à fournir une aide au développement à l'Afrique, conformément à leurs engagements.

L'autre question concerne les opportunités que la situation en Ukraine peut créer pour l'Afrique. Étant donné que l'Ukraine et la Russie fournissaient plus de 70 % du blé et des autres céréales consommés en Afrique, cette dernière doit maintenant chercher à combler ce manque. Sommes-nous capables de produire à ce niveau ? L'Afrique peut-elle accéder aux marchés internationaux avec ses produits excédentaires ?

L'Afrique peut-elle produire les engrais qui permettront au continent d'être autosuffisant sur le plan alimentaire et même d'exporter ses produits excédentaires ? Le Groupe africain engage diverses parties prenantes à trouver des moyens d'améliorer la capacité de l'Afrique à produire des engrais, des aliments et de l'énergie pour la consommation et l'exportation sur le continent et vers d'autres régions.

Je pense que nous pouvons surmonter ces défis si nous travaillons collectivement plutôt qu'en silos. La solidarité africaine est plus que jamais essentielle.

Le libre-échange dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a démarré en janvier 2021. Que pensez-vous de la manière dont les femmes, et les Africains en général, peuvent tirer parti de cette zone ?Si les Africains ont ce qu'il faut pour s'organiser et se mobiliser afin d'accéder aux marchés internationaux, ils peuvent en bénéficier. Les données montrent que les femmes sont très vulnérables et opèrent en grande partie dans le secteur informel, ce qui les tient à l'écart des grands marchés nationaux et internationaux. Pourtant, lorsque les femmes contractent des prêts commerciaux, il est prouvé qu'elles les remboursent bien. Donc, si on leur donne la possibilité d'accéder aux marchés et de commercer librement à travers l'Afrique, je pense que l'Afrique pourrait stimuler ses économies.

Je pense que le fait que nos dirigeants se soient mis d'accord sur la ZLECAf est un signe d'engagement politique. Maintenant, nous devons donner à nos citoyens les moyens d'être prêts. Nous devons donc faire pression sur les gouvernements, sur nos législateurs et sur d'autres acteurs pour nous assurer que toutes les entreprises, y compris les PME, puissent accéder à ces opportunités.

J'ai observé que certaines politiques et certains cadres commerciaux, juridiques et politiques dans divers pays ne sont pas propices aux affaires. Les stratégies d'exportation ne sont pas inclusives. Il est nécessaire que les gouvernements africains s'engagent politiquement à soutenir activement les petites et moyennes entreprises (PME). Les propriétaires de PME, y compris les femmes et les jeunes, doivent être impliqués dans les processus décisionnels. L'espoir de l'Afrique réside dans la jeunesse, qui est très nombreuse. Les laisser de côté empêchera tout progrès.

Pensez-vous que cela puisse se produire dans un avenir proche ?

Ce ne sera pas facile, mais je pense que le fait que nos dirigeants se soient mis d'accord sur la ZLECAf est un signe d'engagement politique. Maintenant, nous devons donner à nos citoyens les moyens d'être prêts. Nous devons donc faire pression sur les gouvernements, nos législateurs et d'autres acteurs pour que toutes les entreprises, y compris les PME, puissent accéder à ces opportunités. Les capitaux privés seront essentiels dans ce processus.

Enfin, quel est votre message aux autres Africains ?

Je dirais que les crises du climat, de la COVID-19 et de l'Ukraine présentent également des opportunités pour l'Afrique. La contribution de l'Afrique aux émissions mondiales de carbone est proche de zéro et elle peut donc s'engager dans le commerce du carbone. Nous devrions saisir l'opportunité du financement climatique que les financiers internationaux ont mis en place pour faire face aux crises alimentaire, énergétique et financière. L'Afrique peut également prétendre à des "obligations bleues (eau) et vertes (climat)" qui lui permettront d'accéder à certains instruments de financement innovants pour soutenir des initiatives présentant des avantages environnementaux durables.