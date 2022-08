Sénégal: Rufisque / Résultats provisoires : YAW tient sa promesse : "Il n'y aura pas de remontada"

La tête de liste départementale de l'inter-coaltion YEWWI-WALLU l'avait dit à qui voulait l'entendre : "il n'y aura pas remontada à Rufisque". Les premières tendances issues du scrutin de ce dimanche semblent lui donner raison.

En effet, après la clôture des bureaux à 18 heures, les premiers résultats sortis des urnes sont favorables à l'inter-coalition YEWWI-WALLU (YAW) dans le département de Rufisque. Dans la plupart des centres témoins de la ville de Rufisque, l'inter-coalition a remporté la majorité des bureaux de vote. Au Ousmane Mbengue, à Rufisque Nord, sur les 15 bureaux de vote, YAW-WALLU remporte les 14. Au centre au centre témoin de Cherif 2, dans la même commune du Nord, YAW prend une option sérieuse sur la victoire en remportant les premiers bureaux après dépouillement.

C'est le même scenario qui est noté dans la commune de Rufisque Est où le grand centre témoin de Gouye Mouride, est remporté par l'inter-coalition qui rafle tous les 10 bureaux déjà dépouillés, le centre compte 16 bureaux. A Rufisque Ouest, c'est la même tendance qui se dessine avec YAW qui remporte les 11 bureaux de vote du centre témoin de Moussa Diallo et les six bureaux du centre Aliou Dia. A Bargny, le centre de vote témoin du Cem Bargny, est allé à YAW qui remporte tous les bureaux de vote et devance BBY dans les autres centres. Les résultats issus du premier dépouillment sont encore indécis.

En effet, les deux principales coalitions sont au coude à coude, YAW et BBY gagne chacune un des deux les villages de Gorom, notamment Gorom 1 et Gorom 2. Les deux Deni, "Deni Malick Gueye et Deni Biram Ndao" tombent dans la besace de YAW. Mais, il y a les résultats dans les autres villages de la commune ne sont pas encore tombés et BBY compte sur ces résultats pour distancer son adversaire. Dans la commune de Sébikhotane, les résultats provisoires donnent la coalition YAW impose sa loi dans les huit centres de vote.

Dans le village de Sangalkam où les résultats provisoires globaux donnent la coalition BBY victorieuse avec de 1664 voix contre 1153 pour l'inter coalition YEWWI-WALLU. Mais la différence va se faire dans les zones de Kounoune, Keur Ndiaye Lô et Keur Daouda Sarr, fiefs du maire Pape Sow. Dans les communes de Yenne et Sendou également, BBY semble bien partie pour remporter le scrutin. Le taux de participation à la fermeture des bureaux était de 50,37%.