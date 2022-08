Afrique: Mme Emilie Ayaza Mushobekwa, nouvelle Ambassadrice (Ambassadeur) du pays au Botswana

En désignant Madame Emilie A. Mushobekwa en qualité d'Ambassadrice de la RDC au Botswana, Félix A. Tshisekedi donne une prime à l'excellence, à l'expertise, à l'intégrité, et pour cause.

Sortie de la prestigieuse Faculté des Sciences Economiques de l'Université de KINSHASA, Emilie Mushobekwa commence son écolage au Ministère du Plan (Avril -Septembre 1991, soit six mois) où, malgré ce très court séjour, elle laisse des empreintes indélébiles; des échos qui finiront par arriver aux oreilles du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo (Zaïre à l'époque) qui décide de s'attacher ses services.

A peine arrivée à la BCC, Emilie Mushobekwa annoncera ses couleurs et imposera son style pendant 11 ans soit de 1991 à 2002.

Au sein de l'Institut d'Emission, Emilie Mushobekwa s'est frottée avec succès aux secteurs clés et pointus comme le Département des services étrangers (Transactions en monnaies étrangères en qualité de Chef de Bureau et puis, chef de service adjoint au Département d'études qui comprend notamment, le service des Finances publiques avant de monter d'un cran comme Chef de service du Secrétariat technique du Groupe Consultatif pour la politique monétaire.

L'expertise de Mme Emilie Ayaza Mushobekwa ne tardera pas à faire échos en dehors des quatre murs de la BCC jusqu'à Breton Wood, siège de la Banque Mondiale et du FMI.

La Banque mondiale recrute cette pépite en Janvier 2003. Emilie Mushobekwa offrira son expertise et ses loyaux services à la BM jusqu'en Août 2010. Pendant 7 ans, Emilie Ayala Mushobekwa assumera avec succès les fonctions d'Economiste -pays notamment, dans le secteur spécifique de la Réduction de la Pauvreté et Gestion Economique (PREM) pour la Région Afrique.

Emilie Mushobekwa s'acquittera aussi, et avec brio, de ses tâches en tant que Conseillère -Pays en matière des relations humaines sur le lieu du travail (Respectful Workspace Advisor/Rwa).

Des qualités qui lui ont souvent valu d'assurer l'intérim du Représentant Résident de la BM en RDC.

Avec toutes ces expériences accumulées, l'espace national devenait très étroit pour Emilie A. Mushobekwa

L'international s'ouvre à elle quand la SADC la hisse, la propulse au Top Management, la Haute Direction.

Elle devient Secrétaire Exécutive adjointe en charge des services Institutionnels d'appui à la mise en œuvre des programmes et projets d'intégration régionale qui regroupe les segments vitaux de la SADC, à savoir :

⁃ Budget et Finances

⁃ Ressources Humaines et Administration

⁃ Passation des Marchés

⁃ Services Juridiques

⁃ Service à des Conférences (Réunions, Documentation, Traduction, Archivages, Interprétariat)

⁃ Technologie de l'Information et de la Communication

L'excellent apport de Madame Emilie Ayala Mushobekwa à la tête de la SADC lui a valu deux mandats, soit 8 ans, allant d'Octobre 2010 à Octobre 2018.

Fait plutôt rare qui a fait la fierté de notre pays et porte au loin l'écho de ce géant qu'est la RDC, qui, grâce à Madame Emilie Mushobekwa, a retrouvé sa place de locomotive au sein de la SADC.

Après ses deux brillants mandats, Emilie Mushobekwa retourne au pays nantie d'une nouvelle expérience et couverte d'auréole tout à l'honneur de la RDC, ce qui lui vaut d'être élevée au rang d'Ambassadeur à titre honorifique pour service rendu à la RDC à travers la SADC.

De décembre 2019 à Juin 2021 le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba appelle Emilie Mushobekwa à son Cabinet et en fait sa Directrice de Cabinet adjointe et, sans surprise, le Pr Ilunga Ilunkamba lui confiera le secteur économique, financier et monétaire, ECOFIN, en sigle.

En cette qualité Emilie Mushobekwa dirige avec maestria les activités de 4 grands Collèges à la tête desquels se trouve chacun un conseiller principal à savoir :

⁃ Economie, Monnaie et Crédit

⁃ Plan, Finances et Budget

⁃ Climat des Affaires et Réformes Structurelles

⁃ Portefeuille et Gouvernance Economique

Durant son mandat de Directrice de Cabinet adjointe à la Primature Ilunga Ilunkamba

Emilie Mushobekwa a aussi apporté son expertise, en tant que membre du Comité Exécutif de l'Initiative pour la Transparence dans l'Industrie d'Extraction, ITIE en sigle, à la Commission Interministérielle Permanente Economie et Finances du Gouvernement, ECOFIN, en sigle.

Elle fut aussi Secrétaire de la Réunion stratégique "Recettes-Dépenses; Évaluation et Programmation ", un carré très réduit réunissant uniquement le Premier Ministre, le Vice Premier Ministre en charge du Budget, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo.

Difficile de parler ou d'enfermer Mme Emilie Ayaza Mushobekwa dans ces quelques lignes, au regard de son envergure.

Disons seulement qu'en choisissant Emilie Mushobekwa pour représenter la RDC au Botswana, le Président Félix Tshisekedi a eu le bon œil, en effet, cette compatriote à la tête bien faite y a passé 8 ans au siège de la SADC où elle a laissé de très grosses et bonnes impressions .

Une pépite faite d'intégrité, d'expérience et d'une expertise avérée sur le plan national et international !

Son rang de Secrétaire Exécutive adjointe de la SADC lui a donné l'occasion d'arpenter les arcanes du tout Botswana officiel et elle n'aura aucun souci de connecter la RDC à ce pays de l'Afrique australe souvent cité en exemple, pour sa bonne gouvernance, surtout de son secteur diamantifère et sa lutte acharnée contre la corruption; programme-défi-cheval de bataille de Félix Antoine Tshisekedi, Président de la RDC.

