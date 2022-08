Angola: Elections 2022 - Le vote des jeunes est décisif, déclare le président du MPLA

Luanda — Le candidat du MPLA à la présidence de la République, João Lourenço, a déclaré lundi, à Luanda, que le résultat électoral du 24 août courant sera déterminé par les jeunes, car ils constituent la grande majorité de la population angolaise. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du Campinf national de vacances pour étudiants universitaires (CANFEU), qui se déroule du 1er au 4 août, João Lourenço a rappelé que la jeunesse, en tant que couche majoritaire de la société angolaise, doit participer massivement au processus électoral et mobiliser d'autres jeunes à voter.

João Lourenço a souligné l'engagement de son parti dans une éducation de qualité, pour favoriser le développement du pays et la nécessité pour les élèves d'apprendre les principales langues étrangères et de maîtriser les nouvelles technologies.

"Les connaissances techniques et scientifiques représentent l'un des piliers fondamentaux", a déclaré João Lourenço, pour qui l'enseignement universitaire doit se traduire en compétences, afin que les étudiants angolais puissent rivaliser avec ceux d'autres pays.

Promu annuellement par l'organisation de la jeunesse du MPLA (JMPLA), le CANFEU est un espace d'unité, de réflexion, de citoyenneté, de dialogue jeunesse, de travail, de loisirs, de sport, de culture et d'échange et de partage d'expériences, qui réunit des jeunes universitaires de tous les coins du pays et des étudiants étrangers.

C'est également un espace privilégié qui implique les étudiants dans des tâches d'utilité sociale, par leur engagement dans des projets destinés à la reconstruction et au développement national, en vue de la récupération des infrastructures sociales, économiques et environnementales, pour la réduction des pénuries actuelles, assurant le bien-être des jeunes et des populations en général.

Dans cette 18e édition, qui se déroule avec un millier de participants sous le slogan " jeunesse universitaire, unie, participons aux élections générales ", la JMPLA entend continuer à mobiliser la jeunesse pour son affirmation et son engagement comme facteur décisif dans la réalisation du principaux défis auxquels la nation angolaise est confrontée.

Les élections générales de 2022 comptent, pour la première fois, sur la participation des Angolais résidant à l'étranger, et sont les cinquièmes, après celles de 1992, 2008, 2012 et 2017.