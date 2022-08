Angola: Élections 2022 - Plus de 16 000 membres des bureaux de vote reçoivent une formation

Huambo (Angola) — Seize mille 972 membres des bureaux de vote des provinces de Huambo, Lunda Norte, Cunene, Zaïre et Uíge ont entamé ce lundi une session de formation, dans le cadre des élections générales du 24 de ce mois. Sur ce total, 7 800 sont en formation dans la province de Huambo, 4 676 à Lunda Norte, 3 700 à Cunene, 720 à Zaire et 76 à Uíge, sur la gestion, le vote, le dépouillement, l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote.

L'action de formation de cinq jours abordera également des questions telles que la constitution et la composition des bureaux de vote et des tables de vote, la livraison du matériel électoral, l'identification et la composition des kits, les bulletins de vote, entre autres sujets.

Avec un million 103 828 électeurs inscrits, la province de Huambo, quatrième place électorale après Luanda (la capitale du pays) Huíla et Benguela, compte 1 150 bureaux de vote et 1 973 tables de vote.

A Lunda Norte, il est prévu d'installer 1 169 bureaux de vote dans 704 tables de vote, pour servir plus de 200 000 électeurs, tandis qu'à Cunene, 925 tables de vote seront placés dans 644 bureaux de vote pour les 430 899 électeurs inscrits.

Pour les élections d'août, la province de Zaire compte 321 781 électeurs inscrits, qui voteront dans 259 bureaux de vote, tandis qu'à Uíge, 1 670 bureaux de vote sont disponibles pour servir 721 430 électeurs.

14 399 000 électeurs sont attendus aux élections générales du 24 août, dont 22 560 à l'étranger, où le vote a lieu pour la première fois dans l'histoire du pays.

Le vote à l'étranger aura lieu dans 12 pays et 25 villes.