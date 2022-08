Centrafrique - Le Conseil de sécurité de l'ONU proroge d'un an l'embargo sur les armes avec une dérogation pour les forces de sécurité

Bangui (Xinhua) — Le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) a prolongé vendredi d'un an l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine tout en précisant que ces mesures ne s'appliquent pas aux livraisons d'armes et de munitions, de véhicules et de matériels militaires destinées aux forces de sécurité centrafricaines, selon une note d'information des Nations unies.

Après des jours de débats, le projet de résolution présenté et adopté par le Conseil de sécurité, par dix voix pour et cinq abstentions, a renouvelé jusqu'au 31 juillet 2023 l'embargo sur les armes avec des importants allègements.

Ces allègements permettent l'accès aux armes sans besoin d'approbation du Conseil de sécurité, à travers le Comité des sanctions, mais par simple notification en avance de l'arrivée des armes, a publié la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo Temon sur sa page Facebook.

Elle a appelé à poursuivre le travail pour une levée totale, à savoir plus de résolution qui met sous tutelle la République centrafricaine à la barre du Conseil de sécurité et pour lutter contre les groupes armés et les rebellions incessantes en République centrafricaine pour ne plus avoir à compter les conséquences désastreuses en termes de victimes et d'alerte humanitaire.

Depuis 2013 où la République centrafricaine était en proie aux guerres civiles, l'embargo sur les armes a été imposé au pays par le Conseil de sécurité et renouvelé plusieurs fois.