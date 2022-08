Angola: Mise en relief du rôle des femmes dans la stabilité et la cohésion familiale

Luanda — La ministre d'État chargée du secteur social, Carolina Cerqueira, a souligné, à Luanda, le rôle de la femme pour garantir la stabilité, la cohésion familiale et le développement des communautés. Carolina Cerqueira, qui s'exprimait lors de la commémoration de la journée africaine de la femme, célébrée le 31 juillet, a déclaré que les femmes ont su réinventer des solutions pour atténuer les difficultés des familles en période de pandémie, notamment des actions de protection des enfants et des femmes rurales.

Elle a ajouté qu'elles sont conscientes de leurs obligations d'aider à autonomiser les femmes les plus pauvres et les plus défavorisées, victimes des conflits armés, de la violence, du racisme et de la discrimination.

Selon la ministre, l'amélioration de sa participation au secteur agricole pourrait contribuer à la croissance économique, à condition qu'elle ait accès à la formation, aux nouvelles technologies et aux techniques modernes de production, de transformation et de commercialisation des aliments.

Selon elle, il est nécessaire de garantir l'accès au crédit et l'organisation dans les coopératives agricoles, les écoles rurales et les équipements modernes.

" Le droit à la terre, l'appui aux associations et l'autonomisation pour l'insertion dans le circuit de l'économie productive sont des formes pratiques d'appui aux femmes rurales qui facilitent leur accès aux intrants agricoles, aux semences et aux engrais, afin d'accéder à des instruments qui permettent l'ouverture de petits ateliers et créer des entreprises familiales ", a-t-elle affirmé.

La gouvernante a également souligné la formation en gestion de base des petites entreprises, la formation en épargne, la production et la commercialisation des produits et la modernisation de l'agriculture et les nouvelles pratiques de culture des terres, y compris la mécanisation, la création d'économies d'échelle et de stockage, ainsi que la mise en œuvre de politiques de protection sociale (réseaux d'appui à mes groupes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, facilitant leur accès à l'alimentation et aux services de base - eau, assainissement, santé et efficacité, afin d'améliorer leur cadre de vie et favoriser l'inclusion sociale.

" Une attention particulière doit être accordée aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux familles à faible revenu et aux personnes vivant avec des maladies endémiques, en particulier le VIH/sida. Des cantines et cuisines communautaires, des paniers alimentaires de base, l'accès à l'eau potable, des repas scolaires gratuits et des programmes d'éducation alimentaire sont déjà en cours dans plusieurs pays africains ", a-t-il dit.

En Angola, selon Carolina Cerqueira, l'Exécutif développe un programme soutenu de transferts monétaires sociaux qui sort des centaines de milliers de personnes et leurs ménages de la pauvreté, les femmes jouant un rôle de premier plan dans ce programme d'aide sociale.

Elle a également souligné l'expansion des repas scolaires gratuits visant à améliorer l'alimentation des enfants, en particulier dans les zones les plus reculées du pays.

L'accent, a-t-elle ajouté, est mis sur l'augmentation de la disponibilité alimentaire comme moyen de répondre aux besoins alimentaires des populations à travers le renforcement de la production, le soutien aux agriculteurs familiaux, l'un des groupes les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, qui doit être combiné à l'accès aux ressources naturelles, à la technologie et aux marchés.

Selon Carolina Cerqueira, la plus grande préoccupation des gouvernements africains est l'augmentation démographique dans la plupart des pays, avec une croissance annuelle de 3%, exigeant des politiques démographiques inclusives afin de garantir les soins de base, tels que la santé, l'éducation et l'emploi des jeunes.

Pour atténuer la situation de malnutrition des enfants, a-t-elle dit, plusieurs initiatives sont mises en œuvre, soulignant l'engagement pris par les pays africains lors de la dernière assemblée de la FAO, étayé par la "Coalition internationale des repas scolaires", dans laquelle les gouvernements africains se sont engagés à améliorer la nutrition des enfants. dans les écoles et l'introduction de pratiques d'éducation alimentaire, encourageant les jardins scolaires, pour éveiller chez les enfants les valeurs de bonnes pratiques en matière de production et de protection des aliments.

" La production, la transformation et la commercialisation des aliments, ainsi que l'éducation alimentaire dépendent largement de la main-d'œuvre féminine sur notre continent et il existe plusieurs programmes locaux de construction volontaire pour l'accès à l'eau de qualité, l'éducation pour la santé et le renforcement des capacités et le partage d'expériences et bonnes pratiques, qui se renforcent avec la massification de l'alphabétisation en milieu rural et périurbain, la formation et la qualification technique des jeunes femmes et leur accès aux nouvelles technologies ", a-t-il elle expliqué.