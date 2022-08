Congo-Kinshasa: Diables rouges - A' entre le doute et l'espoir

Deux défaites contre une victoire et un match nul : tel est le bilan de la préparation de ce mois de juillet de l'équipe de Jean Elie Ngoya, dont le dernier match du 31 juillet au stade des Martyrs à Kinshasa a vite éteint l'enthousiasme engendré, après le nul d'un but partout obtenu dans les minutes face à la même équipe de la République démocratique du Congo.

Les Diables rouges ont bouclé à Kinshasa la série de ses matches amicaux par une défaite (0-2) face aux Léopards. Les leçons à tirer déterminent la suite du programme de préparation. " Le bilan, honnêtement, n'est pas flatteur. Nous allons compiler les images et les regarder. Logiquement, nous avons prévu de reprendre les entraînements le 16 août, mais après la réunion du samedi soir, on a vite rectifié le tir, en changeant légèrement notre fusil d'épaule pour commencer le 8 de ce mois, au sortir des demi-finales de la Coupe du Congo. Nous allons travailler la finition. Il ne suffit pas seulement d'être bien organisé tactiquement, mais il faut marquer des buts. On le corrigera. En 28 jours, il y a moyens de faire beaucoup de choses ", a-t-il expliqué.

Le sélectionneur congolais s'attendait à ce que ses joueurs reproduisent la même prestation de la manche aller. Contrairement au premier acte, Jean Elie Ngoya s'est heurté à une équipe des Léopards bien en place tactiquement, ayant posé des problèmes physiques à ses joueurs. Logique puisque sur le terrain les Léopards ont prouvé qu'ils avaient plus envie. Ce match retour a montré l'étendue du travail qui attend le sélectionneur des Diables rouges locaux avant la double confrontation contre les Fauves du Bas-Oubangui de la République centrafricaine. A Kinshasa, les statistiques n'ont pas été à la hauteur.

Durant toute la rencontre, les Diables rouges n'ont eu qu'un seul corner contre douze pour la RDC. Pis encore, ils n'ont cadré aucune frappe. Pavhel Ndzila a été le meilleur Diable rouge sur le terrain. Le gardien de l'équipe nationale a longtemps retardé l'échéance, en multipliant des arrêts et parades. Entré dans les dernières minutes, Vicalor Ondzambaye a pu apporter la percussion qui manquait aux Diables rouges grâce à trois bons centres.

" Les joueurs m'ont donné que ceux qu'ils pouvaient me donner. J'ai vu des joueurs donner le meilleur d'eux-mêmes et ont tenu la RDC en échec pendant 45 minutes et une bonne partie de la deuxième mi-temps. Honnêtement, je suis content de ce qu'ils ont produit. Ils sont pour la plupart à leur 4e sélection et le chantier reste encore à faire. Il nous reste 28 jours avant le match contre la RCA. Il y a moyen de corriger les choses. C'est-à-dire travailler la partie qui nous manque, la finition, puis insister sur le mental des joueurs, la cohésion... ", a commenté Jean Elie Ngoya.

Le mental est l'un des points sur lequel il faudra travailler pour montrer un visage aussi séduisant, lors de la rencontre de qualification. Les Diables rouges ont concédé dans ce match deux buts en l'espace de quatre minutes, au cours du dernier quart d'heure. " C'est à nous d'être prêts mentalement, parce que ce genre de match ne se joue pas que sur le terrain. Il faut avoir une bonne dose mentale pour ne pas subir. Ce que j'ai constaté aujourd'hui, ce sont des gamins qui ont craqué mentalement. Nous allons tirer les conséquences en regardant les images pour mieux préparer à l'avenir ".

Jean Elie Ngoya estime que sur l'ensemble des deux confrontations son équipe a trop respecté l'adversaire, en témoigne aucun carton pris par les Diables rouges. La gestion des dernières minutes de la rencontre a été vécue avec beaucoup de regrets. " Logiquement, quand vous jouez à l'étranger et vous avez fait l'essentiel, à 15 minutes de la fin, il faut jouer le chrono, casser le rythme du match et jouer sur le mental de l'adversaire. C'est une équipe jeune que nous sommes en train de construire, cela fait un mois que nous sommes ensemble. Donnez- nous du temps pour que les choses se passent bien ", a souligné le sélectionneur.