Congo-Brazzaville: Santé publique - Le système intégré de riposte à la Covid-19 est lancé

En partenariat avec l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) et l'Agence congolaise des systèmes d'information (ACSI), le ministère de la Santé et de la Population a procédé, le 1er août, au lancement de la plate-forme Système intégré de riposte à la Covid-19 (Sircov), au Laboratoire national de santé publique (LNSP) de Brazzaville

Sircov est une solution électronique qui s'inscrit dans la dynamique de l'évolution sanitaire dans le monde par la lecture des deux codes QR, l'un national et l'autre international. Il permet au gouvernement, initiateur du projet, de renforcer sa stratégie de lutte contre cette pandémie planétaire, grâce à la certification internationalement reconnue des pass-sanitaires qui seront désormais délivrés.

En clair, le Sircov produit le pass-vaccinal certifié suivant les exigences internationales.

" Le Sircov est une application qui, progressivement, va intégrer et gérer toutes les pandémies et devra servir de carnet sanitaire, suivant le programme de société du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, sur la sécurité sociale ", a déclaré dans son mot de circonstance, le ministre en charge de la Santé, Gilbert Mokoki.

La plate-forme est le résultat d'un travail d'experts, dirigé par le conseiller du Premier ministre chargé du numérique, Luc Missidimbazi, et des cadres de la Primature, du ministère de la Santé et de la Population, de la Communication et des Médias, des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique et celui des Finances et du Budget.

A travers ce processus collaboratif, l'ARPCE a été désignée Autorité nationale de certification. Les données de la plate-forme applicative conçue aux standards internationaux seront ainsi certifiées par le régulateur, au regard de ses dispositions techniques et l'emploi d'outils technologiques de traitement de données et de certification.

Souhaitant préserver la santé de la population, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, avait instruit le comité technique national de riposte à la pandémie à Covid-19 de concevoir et mettre en place, avec l'appui de l'ARPCE et de l'Agence congolaise des Systèmes d'information, un système intégré et authentifié de gestion de la réponse biologique et des certificats vaccinaux de la Covid-19 en République du Congo.

" Nous pouvons affirmer que le dispositif Sircov peut donc être considéré comme un palier de base pour l'informatisation de notre système de santé et une ouverture vers la carte d'assurance maladie universelle ambitionnée par le gouvernement ", a souligné Luc Missidimbazi,

Précisons que la cérémonie de présentation et de lancement de la plate-forme applicative consacre ainsi son opérationnalité effective et met fin à toutes les autres applications productrices des certificats de vaccination ou test PCR.