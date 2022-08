Angola: Le Président angolais salue la contribution du commandant de la MGA

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé, ce lundi, "une profonde douleur et consternation" face au décès du commandant de la Marine de guerre angolaise (MGA), le général Jorge Manuel dos Santos "Sukissa", survenu à Luanda, des suites de maladie.

Dans une note de condoléances parvenue à l'ANGOP, le commandant en chef des forces armées angolaises considère le général Sukissa comme un militaire, un citoyen désintéressé et dévoué qui, dès son plus jeune âge, s'est engagé pour la cause de la défense de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.

Le général, comme l'a écrit João Lourenço, "a exercé diverses fonctions de commandement, de direction et de leadership avec brio, dévouement et patriotisme inhabituel qui lui ont valu le respect et l'admiration de la classe militaire et du peuple angolais".

L'illustre disparu, lit-on dans la lettre, laisse un héritage précieux qui devrait servir d'inspiration aux nouvelles générations de soldats et de citoyens, en général, du point de vue de la volonté de défendre le pays de manière désintéressée et de contribuer à sa stabilité et à son développement.

" Face à la perte d'un si illustre fils du pays et en cette heure de deuil et de douleur, le Président de la République et commandant en chef des FAA s'incline devant sa mémoire et présente à la famille endeuillée et à l'Angolais Forces armées ses condoléances les plus émues ", lit-on dans le document.

Parcours militaire

Il est diplômé de l'Ecole Supérieure militaire de Huambo et de l'Ecole Supérieure de Stratégie de Champ de Bataille de l'Académie de Défense Nationale de Chine.

Il a suivi le cours de la Direction militaire supérieure et de l'état-major général à l'Académie militaire de l'état-major général de la Fédération de Russie, avec un diplôme en sciences politiques.

En Angola, il a également suivi des cours de leadership, de commandement de l'armée, de stratégie et d'art opérationnel, de commandement de l'armée.

Dans son expérience professionnelle, il a occupé les postes de responsable du commandement opérationnel (COP) de Lunda Norte et Lunda Sul.

Il a également servi comme commandant de la 1ère Région des troupes des Gardes-frontières Angolaises (TGFA) et comme délégué et commandant de la Police Nationale dans la province de Huambo.