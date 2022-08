Cote d'Ivoire: Journées de prières de l'église messianique - Gnamba Dondo Pierre - "Que Ouattara, Bédié et Gbagbo se saisissent par la main pour qu'il y ait cohésion sociale "

L'éminent Gnamba Dondo Pierre demande aux présidents Ouattara, Gbagbo et Bédié de se saisir par la main pour une réconciliation vraie.

La communauté Messianique de Côte d'Ivoire a célébré le dimanche 31 juillet 2022 la 54e édition des grandes journées de prières au siège de l'église sis à Akradio dans le département de Dabou.

Cette fête a été l'occasion pour les fidèles chrétiens de cette communauté de se consacrer à la prière, la louange, l'adoration et à la reconnaissance à Dieu. L'Éminent Gnamba Dondo Pierre, président de l'Église Messianique de Côte d'Ivoire, a prié pour la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. " Nous avons fait des prières pour la nation, pour l'église et pour les individus. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour le président Alassane Ouattara. Nous demandons au président Alassane Ouattara et ses frères Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qu'ils se saisissent par la main et qu'ils passent à l'autre bord pour qu'il y ait cohésion sociale dans l'État de Côte d'Ivoire ", a déclaré l'Éminent Gnamba Dondo Pierre.

Méditant sur le thème de l'édition 2022 " Passons à l'autre bord ", un verset biblique tiré de Marc 4 v 35, le président de l'Église Messianique de Côte d'Ivoire a soutenu qu'une église ne doit pas rester statique ni tourner en rond. Pour lui, elle doit opter pour le changement de niveau et de mentalité. " Nous avons choisi ce thème parce qu'il faut à un moment donné prendre une décision et ne pas être statique. Passer à l'autre bord, c'est l'évolution, le progrès, le renouvellement de l'intelligence, la mentalité nouvelle, des visions nouvelles pour l'église, cela passe à un autre bord. Chaque structure doit être transformée par le renouvellement de l'intelligence pour une église conquérante ", a-t-il prêché.

Par ailleurs, il a expliqué que pendant ces trois jours de pèlerinage, des visites sont faites aux saints pour se recueillir et avoir la grâce de Dieu. " Outre les prières, nous visitons les lieux saints tels que le Siloé qui est l'eau bénite, le mausolée de Josué Édjro et le mont Sion qui est la montagne où Josué a reçu la révélation ", a-t-il dit.