Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 02 Aout 22

Cameroun : Compétitions de la Caf- Patrick Mboma Sga ?

Patrick Mboma pourrait être nommé secrétaire général adjoint chargé des compétitions et du football à la Caf. C’est Actu Cameroun qui rapporte l’information. Selon Richard Naha, l’ancien footballeur camerounais et double champion d’Afrique, Patrick Mboma serait pressenti pour être nommé secrétaire général adjoint de la Confédération Africaine de Football en remplacement d’Anthony Baffoe. Le Ghanéen a, en effet, quitté son poste il y a quelques jours.

Burkina faso : Football- Dama Congo à Malabo

Dama Congo a pris la direction de la Guinée équatoriale pour signer un contrat d’un an renouvelable, le lundi 1er août 2022 avec le Malabo Kings. Ce contrat lui a été possible grâce à sa brillante prestation lors de la dernière coupe d’Afrique des Nations (Can féminine), Maroc 2022.(Source : Burkina 24)

Burkina Faso : Situation sécuritaire-Le Conseil supérieur de la défense fait le point

Au cours de cette session, les membres du Conseil supérieur de la défense nationale vont faire le point de la situation sécuritaire, évaluer les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’hydre terroriste afin de dégager des perspectives. Selon Burkina 24, il s’agira concrètement de dresser le bilan de la mise en œuvre des orientations et des instructions issues de la dernière session du 20 juin 2022, de faire le point de l’interdiction à la circulation des motos de type Aloba.

Guinée :Tension socio-politique- Des diplomates chez le Chef de la transition

Des diplomates du G5 Guinée, réunissant -la France, l’UE, l’ONU, les Etats-Unis, la Cedeao-, ont été convoqués ce lundi 1er août 2022 à Conakry par le ministre des Affaires Étrangères, suite à des critiques liées aux répressions sanglantes d’une manifestation non autorisée par la Junte. Le dimanche 31 juillet, le G5 a exprimé sa vive préoccupation sur les événements de ces derniers jours, dont la tournure violente a causé la perte de vies humaines, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels. Dans son communiqué largement relayé dans les médias et les réseaux sociaux, le G5 a déploré le recours excessif à la force et l'utilisation alléguée d'armes létales pour le maintien de l’ordre. ( Source : Africaguinee.com)

Niger : Intempéries- 22 morts et plus de 50 mille sinistrés

Selon l’Anp, 22 personnes ont péri et 35 autres sont blessées dans des inondations au Niger, depuis le début de la saison des pluies à la date du 31 Juillet 2022, selon les services du Ministère de l’intérieur. Selon ces sources officielles, les catastrophes naturelles ont sinistré 50.127 personnes répertoriées dans 5 984 ménages, alors que 608 têtes d’animaux sont mortes, à la même date.

Tchad : Réconciliation- Mahamat fait appel aux guides religieux

Après les chefs traditionnels, c’était au tour des leaders religieux d’être reçus le 1er août par le Président du Conseil Militaire de Transition, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. L’implication de la communauté religieuse pour la réussite du Dialogue National Inclusif a fait l’objet des échanges. Selon le site officiel de la présidence, le Général Mahamat veut un dialogue national inclusif dont les enjeux sont si importants qu’ils ne laissent aucune couche indifférente, surtout pas la communauté religieuse.

Côte d’ivoire : Environnement- Cure de rajeunissement pour les lacs de Yamoussoukro

En compagnie des autorités administratives, politiques, coutumières et leaders de femmes et de jeunes de la ville de Yamoussoukro, le ministre Jean-Luc Assi a donné le top départ des travaux de réhabilitation sur une des berges d’un de ses lacs, au quartier N´zuessy (220 logts) de la commune. L´objectif poursuivi est de redonner aux lacs leur attrait d’antan. «Nous devons entreprendre une démarche écocitoyenne, d’assurer durablement la préservation de ces plans d’eau », a-t-il exhorté. ( Source : l’Intelligeant d’Abidjan)

Cote d’ivoire : Accidents de la route- Le gouvernement annonce des enquêtes

Depuis quelques jours, la Côte d’ivoire enregistre plusieurs accidents de la route dont celui du lundi 1er Août 2022, avec un bilan en pertes humaines extrêmement lourd. Les plus dramatiques ont eu lieu entre 8h et 11h respectivement sur l'axe Kononfla-Yamoussoukro occasionnant 12 décès et sur l'axe Abidjan -Alépé avec 21 décès ainsi que des blessés graves dont des enfants. Faceà la situation, le gouvernement ivoirien appelle à la prudence par ces temps de vacances. Non sans annoncer des enquêtes.( source : fratmat.info)