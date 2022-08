Sénégal/Bénin: Football - Sadio Mané - Désiré Segbé Azankpo, plus qu'une amitié !

Sadio Mané et Désiré Segbé Azankpo sont des inséparables. Cette amitié née depuis la formation au Sénégal perdure et ne fait que se renforcer. Dernier épisode, le Béninois rejoint le Sénégalais au Bayern.

Quelques semaines après la signature Sadio Mané au Bayern Munich, c'est au tour de son meilleur ami de parapher un contrat avec le club bavarois, mais pour ce dernier ce sera en équipe réserve. A en croire les informations du média allemand Bild, l'apport de l'international sénégalais dans cette signature n'est pas à négliger.

Arrivé chez les champions d'Allemagne, le Sénégalais a insisté pour que son compère ait une chance au sein de la formation. Une démarche finalement validée. Le Béninois a été autorisé à passer un essai de deux semaines avec la réserve du club bavarois. Un essai rigoureux, sans considération de la relation avec la nouvelle star de l'équipe première, qui a finalement été concluant. Un contrat de deux ans lui a été proposé.

Là où Sadio Mané se trouve, Azankpo n'est pas très loin. Même s'ils ont eu des fortunes diverses au niveau carrière, ne niveau de relation n'a pas baissé. La preuve, au moment de rejoindre le Maroc, pour être sacré Joueur africain de l'année 2022, le Sénégalais est encore allé avec son ami béninois.

Désiré Segbé Azankpo et Sadio Mané aux CAF Awards 2022, 21/07/2022, Ph : DR

Une amitié depuis la formation !

Formé au centre Bénin Foot académie de Cotonou, Désiré Azankpo rejoint Génération Foot en 2009 après avoir été repéré par un recruteur du FC Metz. C'est au sein du centre sénégalais, partenaire du club français qu'il rencontre Mané.

"Sadio et moi, on s'est connus à mon arrivée à Génération Foot à Dakar. Ca a tout de suite matché entre nous. Il était très protecteur envers moi. Je ne comprenais pas la langue, les mentalités. Et j'étais dans un monde nouveau. Lui me traduisait les choses en wolof, il m'aidait dans tout, sur et en dehors du terrain. Ça s'est fait naturellement. On était tout le temps ensemble, même dans le bus... Ensuite on est venus à Metz, lui quelques mois avant moi. Metz était au courant de notre amitié. Du coup, on nous a permis de partager la chambre 16 au centre, sachant qu'on était deux par chambre. Je suis arrivé là et j'avais donc ma place réservée", a expliqué l'attaquant béninois dans une récente interview accordée à France Football.

Une amitié naturelle

Malgré les années et l'orientation divergente de leurs carrières, les deux amis ne se lâchent pas. Et Azankpo connait le secret de cette longévité.

" Cette amitié tient parce qu'elle est naturelle. Je suis son pire adversaire dans les jeux. Il peut perdre contre le monde entier sauf moi, et vice-versa. Quand on joue, c'est le feu ! " a ajouté Azankpo.

Très talentueux depuis la formation, Désiré n'a pas eu le même succès que son ami. Les multiples blessures ont freiné l'élan du Béninois qui n'a pas abandonné sa passion malgré les recommandations de certains médecins. Aujourd'hui agé de 29 ans et après des passages à Metz, Epinal, Le Puy, Villefranche et plus récemment Dunkerque , l'attaquant se met à la disposition de la réserve du Bayern Munich, en espérant impacter positivement, pas loin de son ami.