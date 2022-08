Maroc: Le règne de SM le Roi est porteur d'innovation, de stabilité, d'investissement et de transformation (ambassadeur)

Londres — Le règne de SM le Roi Mohammed VI est porteur d'innovation, de stabilité, d'investissement et de transformation, avec des résultats qui trouvent un écho non seulement au Maroc, mais aussi chez nos amis et alliés, au premier rang desquels figure le Royaume-Uni, a affirmé, lundi, l'ambassadeur du Maroc à Londres, Hakim Hajoui.

"Alors que nous célébrons ces succès au Maroc et que nous nous tournons vers l'avenir, nous le faisons également avec la conviction que notre partenariat avec le Royaume-Uni ouvrira de nouveaux horizons prometteurs pour les peuples de nos deux pays", qui sont deux monarchies liées par l'histoire, les valeurs et les intérêts communs, écrit M. Hajoui, dans une tribune publiée par le portail d'information "Express", à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône.

Le Maroc d'aujourd'hui est un pays moderne et progressiste, engagé tout comme le Royaume-Uni dans l'innovation, l'investissement dans la technologie, l'entrepreneuriat, l'énergie verte et la réponse aux exigences du changement climatique, a-t-il indiqué, précisant qu'"en réponse aux défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés et sous l'impulsion de SM le Roi, le Maroc a construit la plus grande installation de production d'énergie solaire au monde à Ouarzazate, afin de garantir que 80% de notre pays soit alimenté par des énergies renouvelables d'ici 2050".

"Le Royaume-Uni a adopté les mêmes priorités en matière d'énergie verte et nous sommes impatients de les réaliser ensemble", a-t-il relevé, citant à titre d'exemple le nouveau projet X-links, qui exploitera les abondantes ressources solaires et éoliennes du Maroc pour alimenter sept millions de foyers britanniques en énergie propre via des câbles sous-marins en provenance du Maroc d'ici 2027.

L'énergie n'est qu'un des défis mondiaux auxquels les deux pays sont confrontés et pour lesquels ils partagent une approche commune, a soutenu le diplomate, notant qu'"à mesure que nous modernisons nos infrastructures, que nous répondons aux exigences de la sécurité alimentaire et que nous nous lançons dans des programmes d'inclusion sociale et de croissance économique, nous découvrons des aspirations communes et un potentiel de coopération prometteur".

"Les zones côtières de l'Angleterre se voient accorder le statut de port franc afin de stimuler l'emploi régional et le commerce international. Au Maroc, le port ultramoderne de Tanger-Med a été établi comme une plateforme logistique mondiale prête à accueillir les entreprises britanniques pour leur permettre de faire des affaires avec le Maroc et d'approfondir l'amitié des deux Royaumes", a-t-il poursuivi.

Ce port, le plus grand d'Afrique, renforce la position du Maroc en tant que porte d'entrée du continent africain, a rappelé M. Hajoui, soulignant que "les investisseurs britanniques ont beaucoup à gagner en recherchant des opportunités dans les marchés jeunes et en croissance de l'Afrique, dans lesquels le Maroc a une profonde expérience et expertise à partager".

Notant que le capital humain est le plus grand atout des deux pays, le diplomate a relevé que "dans le cas du Maroc, le Souverain a lancé une initiative à l'échelle nationale menant à un Nouveau Modèle de Développement, fondé sur la volonté d'engager tous les secteurs de notre société dans la poursuite de l'édification d'un Maroc avancé et fort de sa dignité".

Ces réformes portent notamment sur la formation et l'éducation, pour lesquelles le Royaume-Uni est un partenaire solide, afin d'autonomiser les femmes, les jeunes et tous les secteurs de la société, a-t-il fait observer.

Le Maroc et le Royaume-Uni sont de vieux alliés qui partagent 800 ans d'amitié et "nous sommes aujourd'hui confrontés à une ère d'insécurité mondiale, où nous devrons raviver des liens de longue date et forger de nouveaux partenariats. Il s'agit d'une quête commune de sécurité, d'affaires et d'innovation que nous pouvons entreprendre ensemble", a-t-il plaidé.

Et de conclure que le Maroc, en vertu à la fois de son héritage de relations bilatérales toujours prometteuses avec le Royaume-Uni et en tant que source de stabilité, de paix et de sécurité dans la région et au-delà, peut constituer l'un des éléments de base de ces alliances revigorées.