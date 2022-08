Soudan: Agar rencontre Volker et des représentants du corps diplomatique

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) et Chef du Mouvement Populaire de Libération du Soudan-Nord (SPLM-N), Malik Agar, a rencontré le Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'Assistance à la Transition au Soudan (UNITAMS), Volker Perthes et un certain nombre de représentants du corps diplomatique.

M. Agar a indiqué qu'il a tenu des réunions avec les forces et partis politiques et les mouvements de lutte armée signataires de l'accord de paix de Juba, en plus de la composante militaire dans le cadre de l'initiative proposée par le SPLM-N.

Il a dit qu'il a proposé un accord sur la répartition des pouvoirs entre les différents organes de l'État avant la formation du gouvernement afin d'ouvrir la voie devant le dialogue inclusif auquel tous, à l'exception du parti du Congrès National Dissous, participeront.

Le chef du SPLM-N a déclaré qu'ils attendent les observations des différents partis sur le développement de l'initiative visant à parvenir à un accord national sur la répartition des tâches et des structures du pouvoir de transition.

Il a appelé l'UNITAMS et la communauté internationale à jouer un rôle efficace pour rapprocher les points de vue entre les différentes parties.