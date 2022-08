Afrique: "Mettez fin à l'insécurité qui nuit à tant de personnes sur notre continent" - Appel des Évêques africains

Accra — "Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre fin à l'insécurité qui frappe tant d'Africains". C'est l'appel lancé par les Évêques africains à l'issue de la 19ème Assemblée plénière du Symposium des Conférences Épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SECAM) qui s'est achevée hier, dimanche 31 juillet, à Accra, capitale du Ghana.

"Plusieurs régions de notre continent vivent dans un grave état d'insécurité dû à l'instabilité sociopolitique, à la violence, à la pauvreté économique, à la faiblesse des infrastructures de santé, à l'insurrection, au terrorisme, à l'exploitation de la religion à des fins politiques et au manque de respect de l'environnement et de la bonne gouvernance", indique le message de clôture de l'Assemblée.

S'adressant "aux acteurs sociaux et politiques et à ceux qui ont de lourdes responsabilités dans la gouvernance de nos pays", les Évêques africains les exhortent à "continuer à faire de leur mieux pour combattre l'insécurité pour nos peuples et nos pays".

Le SCEAM appelle également "les forces étrangères à s'engager dans la construction de la paix et de la sécurité sur le continent africain" et les fidèles "à être attentifs aux situations d'insécurité et à chercher ensemble des solutions au problème".

Lors de l'Assemblée du 30 juillet, Son Excellence Mgr Richard Kuuia Baawobr, Évêque de Wa (Ghana) et Cardinal élu par le Pape François le 29 juin 2022, qui a succédé au cardinal Philippe Ouedraogo, qui était à la tête du symposium continental depuis juillet 2019.

Les Évêques du SCEAM ont également élu le premier vice-président, le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, de l'Archidiocèse de Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), et le deuxième vice-président, Mgr Lucio Andrice Muandula, du diocèse de Xai Xai au Mozambique.