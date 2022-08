Congo-Kinshasa: Lancement de la campagne " Po Na Congo " pour renforcer l'engagement des Congolais

La campagne " Po Na Congo " (Pour le Congo) a été lancée lundi 1er août à Kinshasa. Elle vise à renforcer l'engagement citoyen des Congolais. Pour le superviseur de la zone Est de ce réseau national, Stewart Muhindo, il est question de partager l'expérience des élèves de Beni au Nord-Kivu dans l'engagement pour la paix, en vue d'inspirer les jeunes à s'engager pour un Congo meilleur.

Stewart Muhindo appelle les jeunes à dupliquer ce genre d'exemples dans les exigences pour l'accès à l'eau et l'électricité, pour l'emploi et de bonnes routes ; bref les revendications pour l'amélioration du social des Congolais.

" Je me suis engagée dans la lutte, depuis que j'ai neuf ans, pour les droits des filles, des femmes. Je suis prête à aller plus loin ", affirme Martine Riziki de Beni. Elle appelle les jeunes à lui emboiter les pas.

Un autre élève de Beni témoigne en insistant sur des actions concrètes :

" Je voulais seulement parler de l'engagement dans les actions, la réalité des faits. Ce sont les actions, les choses qui peuvent changer physiquement. S'il faut parler de la paix, qu'il y ait la paix. "

Fiecre Kalugusha soutient que, sans l'engagement des jeunes, le Congo ne changera jamais. " Je prends un exemple : le projet Kin Bopeto. Si chacun pourrait s'engager à son niveau, pour que nous puissions vaincre les immondices, on peut y parvenir. "

Musicien engagé, Jean Goubal est de même avis :

" L'effort de se relever et de relever le pays doit partir de tout un chacun. Tout le monde doit faire sa part, de son côté, et que ça aille automatiquement. Si on se dit, je ne veux plus jeter une bouteille plastique dans la rue, on n'en trouvera plus dans la rue. "

A l'issue de cette rencontre, le film documentaire " La voix des oubliés ", du réalisateur Kelly Mulisya a été projeté. Ce film relate les revendications des élèves pour la paix, lors du sit-in du 30 avril 2021 à Beni.