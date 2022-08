Cote d'Ivoire: Productions halieutiques- Le binôme pêche et aquaculture ne couvre que 14% des besoins nationaux

Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi était le lundi 1er Août 2022, à Languibonou dans la région de Gbêkê(centre). Ce pour le lancement d'une station piscicole sur les bords de la Loka. A L’occasion, Patrick Achi a souligné un déficit criant sen termes de productions nationales halieutiques estimant que binôme pêche et aquaculture ne couvre que 14% des besoins de la population.

Pour combler ces insuffisances qui ne reflètent nullement l’important potentiel du pays, la Côte d’Ivoire, dans sa stratégie 2030, va, selon le Chef du gouvernement, faire du développement aquacole « un instrument privilégié de croissance économique, de sécurité alimentaire, de création d’emplois pour notre jeunesse et nos femmes et ainsi de lutte radicale contre la pauvreté ».

Avec les nombreux atouts naturels de la Côte d'ivoire sur le plan hydraulique, le Chef du gouvernement a exhorté les Ivoiriens à tirer profit de ce potentiel pour le développement de l'agriculture. « Nous disposons, en effet, d’un réseau hydrographique extrêmement dense et puissant, avec quatre grands fleuves qui zèbrent notre pays du nord au sud, totalisant 3400 kilomètres de longueur, mais aussi plus de 150.000 hectares de lagunes, plus de 350.000 hectares de lacs et de bas-fonds et enfin, évidemment, une façade maritime de 550 km, où la terre ocre vient se jeter dans les bras tumultueux et splendides de l’océan. Ce cadeau divin, ce don unique, ayons la franchise de reconnaître que nous n’avons pas encore su l’exploiter à la hauteur de l’extraordinaire potentiel qu’il peut représenter. D’une part pour le développement de notre agriculture, en termes d’irrigation, et c’était l’objet de mon déplacement il y a quelques jours sur une série de barrages dans le Nord du pays. D’autre part pour le développement d’une activité puissante d’aquaculture », a-t-il souligné.

Il n’ a pas manqué de rappeler que les besoins des populations qui vont croissants en termes de protéines. « Nos populations aiment le poisson. Oui, elles l’aiment et elles en consomment beaucoup. Avec 550.000 tonnes chaque année, le poisson représente aujourd’hui plus de 50% de nos apports en protéines animales. Et cela ne va pas s’arrêter dans une Côte d’Ivoire qui ne cesse de grandir, avec 29 millions d’habitants aujourd’hui, 35 millions demain, 40 millions après demain. C’est dire l’aspect stratégique que ce sujet recouvre pour notre sécurité comme notre souveraineté alimentaire, mais aussi pour la qualité nutritionnelle des aliments consommés par les ivoiriens et le coût auquel ils se les procurent », a-t-il noté. Pour y réussir, le gouvernement ivoirien a mis en place, le Programme stratégique de transformation de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire (Pstaci), en février 2022, pour une durée de 5 ans renouvelables.

Dans un partenariat public-privé, il s’agit de réaliser un programme d’amorçage du développement futur de Pme et de grandes entreprises, capables de satisfaire d’abord en priorité la demande nationale, mais également, l’exportation au regard de la croissance constante des besoins mondiaux en ressources halieutiques.

Grâce à la méthode de la Pstaci, la Côte d’Ivoire ambitionne de produire plus de 500 000 tonnes de poissons, assurant ainsi sa pleine souveraineté alimentaire, c’est-à-dire son autosuffisance totale en produits halieutiques, pour une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de Fcfa.

Un objectif qui passe, dans un premier temps, par la recherche-développement, la formation et la valorisation des plans d’eaux par la création de Zones Économiques Aquacoles, la création d’une station nationale d’alevinage, de fermes pilotes, mais également la construction d’usines d’aliments de poissons. Ensuite, par l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et de commercialisation, avec la promotion des produits aquacoles, des conditions de conservation et de transformation, la mise en place de circuits de distribution entre autres. Notons la présence de plusieurs autorités administratives, coutumières et politiques dont les ministres Sidi Touré, Amadou Koné et du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Jacques Assahoré Konan.