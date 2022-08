Ile Maurice: Mauritius Telecom - Le CEO Kapil Reesaul a pris ses fonctions hier

Le successeur de Sherry Singh à la tête de Mauritius Telecom (MT) est déjà en poste. En effet, depuis hier, c'est Kapil Reesaul qui a pris les rênes de la compagnie. Sa nomination avait été avalisée par le Conseil d'administration le 19 juillet.

À l'issue de sa première journée, le nouveau Chief Executive Officer (CEO) de MT s'est réjoui de rejoindre à nouveau cette société. "Je tiens à réitérer mon engagement de mener MT dans une nouvelle voie dans cette ère de digitalisation, repenser notre façon d'opérer et surtout devenir une force motrice dans la croissance économique du pays suivant les bouleversements post-pandémiques", a-t-il déclaré dans un communiqué émis hier.

Qui est le nouveau "patron" de MT ? Kapil Reesaul possède un Masters in Business Administration and General Management de la Pearson Institute d'Afrique du Sud et un postgraduate degree : Cable Networking Engineering de la Lille University of Sciences and Technology. Il détient également un Master of Science Degree Electronics and Automation de ce même établissement.

Kapil Reesaul compte plus de 27 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information. Il a occupé diverses fonctions internationales notamment à la Royal Bank of Canada à Toronto, en France et en Afrique du Sud. Il a qui plus est travaillé pendant plus de 16 ans au sein de MT, où il a débuté comme Telecom Engineer. Par la suite, il a occupé des postes clés dont celui de General Manager de Telecom Plus, la filiale Internet de MT, Senior Executive Business, Executive Head Commercial et Chief Customer Experience, entre autres.

Kapil Reesaul est associé à plusieurs réalisations visant, en outre, à améliorer le service clientèle et à introduire des mesures correctives pour réduire le nombre de plaintes et les problèmes de facturation.